То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Военный Британии попал под следствие по подозрению в краже данных с ядерной подлодки
Sun: Военный Британии попал под следствие по подозрению в краже данных с ядерной подлодки
Британский военный, служащий на атомной подводной лодке в Шотландии, попал под следствие из-за предполагаемой кражи секретной информации, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Как пишет газета, следствие ведется в отношении моряка из-за предполагаемой кражи секретных данных с ядерной подводной лодки королевских ВМС, передает РИА «Новости».
Sun отмечает, что мужчина служит на атомной подлодке класса Vanguard на военно-морской базе «Клайд» в Шотландии, пишет Sun. Моряк был задержан военной полицией после того как на его телефоне были обнаружены секретные данные о перемещениях подлодки. Издание отмечает, что правоохранители исключили версию шпионажа.
Ранее в минобороны Британии распорядились провести обязательное тестирование на наркотики среди моряков, несущих службу на подводных лодках, после увольнения сразу нескольких членов экипажа субмарины Vigilant класса Vanguard за употребление кокаина.