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Британские музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в море
Музыканты Британии призвали Бернема отказаться от новых нефтяных скважин в море
Свыше 200 британских исполнителей, в том числе Брайан Ино и Massive Attack, призвали главу правительства Энди Бернема отказаться от освоения новых месторождений в Северном море из-за угрозы колоссальных углеродных выбросов.
Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».
«Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.
Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.
При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.
Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.