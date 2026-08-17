Британские музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в море

Музыканты Британии призвали Бернема отказаться от новых нефтяных скважин в море

Tекст: Мария Иванова

Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».

«Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.

Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.

При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.

Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.