В Британии отменили разрешение на освоение месторождений нефти и газа

Суд Шотландии отменил разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw

Tекст: Александра Юдина

Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения на освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море, передает РИА «Новости».

Судья Эндрю Стюарт постановил, что разрешения, выданные Управлением по вопросам нефти и газа (OGA), были незаконными и должны быть аннулированы.

Решение суда было принято после рассмотрения трех жалоб активистов Greenpeace и ассоциации Uplift. Они указывали, что при выдаче разрешений не учитывались косвенные выбросы, связанные с проектами. Судья согласился с их доводами, что привело к отмене согласий, выданных OGA.

Управлению Северного моря Великобритании (NSTA), которое заменило OGA, и министерству по вопросам энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности вновь предстоит принимать решение о выдаче разрешений с учетом косвенных выбросов. На время повторного рассмотрения компаниям запрещено добывать ресурсы из месторождений.

В декабре прошлого года Equinor и Shell объявили об объединении своих британских активов в новую совместную компанию, которая станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией Великобритании с добычей в Северном море. Ожидается, что новый нефтегигант будет производить сырье в эквиваленте 140 тыс. баррелей в сутки.