Equinor и Shell создали крупнейшую нефтегазовую компанию Британии

Tекст: Александра Юдина

На сайте компании указано, что Equinor UK Ltd и Shell UK Limited объединяют свои активы и опыт в Северном море для создания новой независимой компании.

Это будет крупнейший независимый производитель на британском континентальном шельфе. Новая компания будет поровну принадлежать Equinor и Shell, обеспечивая долгосрочное будущее для нефтяных и газовых платформ в регионе.

Создание совместного предприятия призвано поддерживать внутреннее производство нефти и газа, а также безопасность энергоснабжения в Британии. Считается, что объединение портфелей и опыта будет способствовать продолжению экономического освоения ресурсов Северного моря, несмотря на естественное снижение добычи.

Новая компания, базирующаяся в Абердине, будет объединять интересы Equinor в проектах Mariner, Rosebank, Buzzard и интересы Shell в проектах Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson и других. Также в сделку войдет ряд лицензий на разведку.

Экономический эффект от сделки начнется с января 2025 года, а ее завершение ожидается к концу того же года при условии получения всех необходимых согласований. В Великобритании Equinor в настоящее время добывает около 38 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день; Shell UK добывает более 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Ожидается, что новая компания будет добывать более 140 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в 2025 году.