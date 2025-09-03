Tекст: Антон Антонов

Российское посольство в Лондоне выступило с заявлением после введения Британией очередных санкций против Москвы, передает ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что Лондон использует недостоверную информацию, чтобы оправдать санкционные меры, в том числе заявления о якобы насильственном перемещении детей с Украины в Россию.

Российское посольство в Лондоне призвало власти Британии прекратить распространять недостоверную информацию о судьбе украинских детей, перемещённых в Россию в ходе спецоперации, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что забота о здоровье и безопасности детей является приоритетом:

«Здоровье и благополучие детей – наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий», – сказано в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что обвинения Лондона в отношении якобы насильственного перемещения 19,5 тыс. детей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

В посольстве напомнили, что на переговорах в Стамбуле Киев предоставил список из 339 детей, при этом 30% данных не подтвердились: часть этих несовершеннолетних никогда не были на территории России, другие – уже совершеннолетние, либо вернулись к семьям.

В посольстве также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в России продолжают работу по воссоединению детей с родственниками. Представители дипмиссии призвали британские власти воздерживаться от безосновательных обвинений и не препятствовать усилиям по защите прав и интересов несовершеннолетних.

Кроме того, российские дипломаты выразили возмущение тем, что санкции против организаций «Движение первых» и «Волонтеры Победы» были введены именно 3 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. Они назвали подобное решение Лондона циничным, поскольку эти организации занимаются сохранением памяти о Победе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым людям.

Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей.