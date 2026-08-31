Daily Mail: Вернувшийся в Британию принц Гарри очень зол

Tекст: Антон Антонов

«Герцог Сассекский вернулся в Британию столь же злым, как был, когда уезжал шесть лет назад. Как утверждается, он до сих пор очень зол на некоторых членов королевской семьи и ждет извинений», – пишет Daily Mail.

Отношения принца Гарри с королевской семьей испортились после публикации его мемуаров «Запасной» и серии телевизионных интервью, передает РИА «Новости».

По данным газеты, принц неоднократно обвинял приближенных короля Карла III в попытках помешать ему помириться с отцом. Издание отмечает схожесть этой риторики с высказываниями его матери, принцессы Дианы, которая ранее обвиняла членов королевского двора в стремлении ущемить ее.

Источник издания уточнил, что сам Гарри не намерен приносить публичные извинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, герцог и герцогиня Сассекские решили вернуться в Великобританию вместе с детьми. Через шесть месяцев супруги могут принять решение о новом переезде. В качестве возможных вариантов для дальнейшего проживания рассматриваются Канада или Австралия.

Подавляющее большинство жителей Британии не проявило интереса к этому событию.