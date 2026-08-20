Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию

Tекст: Катерина Туманова

Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию на длительный срок в ближайшие недели, пишет журнал People. Дети пары осенью пойдут в британскую школу.

Точное место жительства семьи пока остается неизвестным, однако особняк в штате Калифорния продавать не планируется. Король Карл III уже осведомлен о грядущих переменах.

Переезд не повлияет на бизнес-проекты пары в США. Компания Archewell Productions и бренд Меган As Ever продолжат работу. Герцог и герцогиня Сассекские сохранят статус членов королевской семьи, но не будут выполнять официальные обязанности, уточняет The New York Times.

За шесть лет жизни в Америке супруги столкнулись с немалыми трудностями, в частности с Archewell Productions, которая планировалась как киностудия, но отношения с Netflix за шесть лет разладились.

«В компании царит настроение: «С нами покончено»», – охарактеризовал ситуацию со стриминговым сервисом Netflix один из инсайдеров.

Однако контракт с платформой продолжает действовать. Сейчас Гарри и Меган работают над экранизацией мемуаров британского майора Адама Джоветта о войне в Афганистане в 2006 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей. Принц Гарри признался, как справляется с облысением в 41 год. Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане.