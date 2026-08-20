Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать обратно в Британию вместе с детьми, сохранив при этом свою калифорнийскую недвижимость.
Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию на длительный срок в ближайшие недели, пишет журнал People. Дети пары осенью пойдут в британскую школу.
Точное место жительства семьи пока остается неизвестным, однако особняк в штате Калифорния продавать не планируется. Король Карл III уже осведомлен о грядущих переменах.
Переезд не повлияет на бизнес-проекты пары в США. Компания Archewell Productions и бренд Меган As Ever продолжат работу. Герцог и герцогиня Сассекские сохранят статус членов королевской семьи, но не будут выполнять официальные обязанности, уточняет The New York Times.
За шесть лет жизни в Америке супруги столкнулись с немалыми трудностями, в частности с Archewell Productions, которая планировалась как киностудия, но отношения с Netflix за шесть лет разладились.
«В компании царит настроение: «С нами покончено»», – охарактеризовал ситуацию со стриминговым сервисом Netflix один из инсайдеров.
Однако контракт с платформой продолжает действовать. Сейчас Гарри и Меган работают над экранизацией мемуаров британского майора Адама Джоветта о войне в Афганистане в 2006 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей. Принц Гарри признался, как справляется с облысением в 41 год. Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане.