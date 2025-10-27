Стармер назвал санкции США против России «большим достижением»

Tекст: Ирма Каплан

«Мы находимся в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно важные изменения», – сказал Стармер в интервью Bloomberg.

Президент США Трамп на прошлой неделе объявил о введении санкций в отношении российских нефтяных гигантов ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», заявив, что он разочарован тем, как президент России способствует достижению мира. Это говорит о том, что усилия европейских лидеров убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина начинают работать, передает агентство.

«Я бы назвал самым большим достижением то, что мы сделали в отношении санкций. Мы добились санкций против крупнейших нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, и ЕС в течение нескольких дней представил свой последний пакет мер. Это оказало глубокое влияние на экономику России», – сказал Стармер.

При этом европейские чиновники, по данным Bloomberg, не скрывают отчаяния из-за колебаний позиции Трампа по конфликту. Он перешел от оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, к угрозам введения санкций в отношении России, а затем встретился с Путиным в Анкоридже. Европейские страны ясно осознают риск того, что Трамп может снова изменить позицию.

«Российской экономике, безусловно, наносится довольно значительный ущерб, и именно поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями. Это моя оценка, которая также является оценкой ЕС», – заявил премьер Британии.

Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай и заставить прекратить закупки российской нефти.

«На этой неделе Трамп встречается с президентом Си Цзиньпином. Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с председателем Си, и я думаю, что это важно», – сказал британский премьер-министр.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.