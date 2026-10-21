  • Новость часаРоссия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня

    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море

    Власти Британии разрешили бурение газовых скважин на месторождении Jackdaw

    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море
    @ IMAGO/teamwork/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила проект добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море, что позволит увеличить газодобычу в стране на 6%.

    Британские власти дали согласие на разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw. «После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», – заявила Фанбулле, передает РИА «Новости».

    Министр отметила, что реализация проекта не помешает Лондону соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

    Глава Минфина Британии Джон Хили сообщил о создании фонда энергетического благосостояния. Эта структура будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики, а ее начальные инвестиции составят более 2,6 млрд долларов.

    Правительство лейбористов, пришедшее к власти в 2024 году, ранее ввело запрет на выдачу новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений в Северном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

    Летом музыканты потребовали остановить бурение скважин в регионе.

    В прошлом году британские власти отменили разрешение на освоение новых нефтегазовых месторождений.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    20 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия

    Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров

    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR.4 пропал с экранов радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала, свидетельствуют полетные данные.

    Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

    Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.

    Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.

    В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    19 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Британия уступила Украине в рейтинге энергетической безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британский аналитический центр Adam Smith Institute поместил Британию ниже Украины в мировом рейтинге стран по уровню энергетической безопасности из-за чрезмерной зависимости Лондона от возобновляемых источников.

    Британия заняла 41-ю строчку в списке государств по уровню энергетической безопасности, уступив 39-е место Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра Adam Smith Institute. Выше Соединенного Королевства в перечне из 187 стран также расположились Румыния, Азербайджан и Сербия.

    Низкая позиция Британии объясняется сильной зависимостью государства от ветровой и солнечной энергии, а также искаженным внутренним рынком. В документе отмечается, что высокая доля таких источников электричества сильно ограничивает возможности Лондона контролировать объемы генерации, поэтому при топливном кризисе страна не сможет оперативно найти другие ресурсы. Внутренние цены на энергию в Британии признаны одними из самых высоких среди развитых экономик.

    Если оценивать только снабжение электроэнергией, Британия оказалась на 175-м месте, а Украина заняла 99-ю позицию. Лидером общего рейтинга энергобезопасности стала Норвегия, Россия расположилась на девятой строчке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Британия и Евросоюз не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    В мае аналитики констатировали развал химической промышленности Европы на фоне проблем с энергоносителями.

    В прошлом году эксперты предупредили о возвращении британской экономики в состояние нищего острова XVII века.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Британия не поддержала отказ Трампа от антироссийских санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительство премьер-министра Британии Энди Бернема не согласно с решением президента США Дональда Трампа приостановить введение санкций на экспорт российской энергии.

    Министр здравоохранения Британии Иветт Купер заявила Sky News, что Лондон придерживается иного мнения относительно необходимости ужесточения антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    «Мы придерживаемся другого мнения по вопросу о необходимости продолжать усиливать санкции, и мы будем продолжать это делать», – сказала Купер.

    Министр подчеркнула необходимость сплочения НАТО по украинскому вопросу и сотрудничества с союзниками в британских национальных интересах. При этом она трижды отказалась назвать действия Трампа «ошибочными».

    Накануне Трамп приостановил введение пошлин на российский энергетический экспорт, заявив о соглашении с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп объяснил паузу по санкциям. В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине. Минэнерго США отвергло смягчение ограничений против российской нефти.

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    19 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Володин заявил о затянутой Зеленским удавке на шее украинцев

    Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев зарубежными кредитами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа», – написал он на своей странице в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие своей страны в новом кредите Евросоюза для Киева. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    20 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Президент Гайаны призвал короля Британии Карла III извиниться за работорговлю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    Глава государства считает недостаточным простое осуждение тех времен со стороны монарха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV. «Переход к извинениям – это следующий шаг», – заявил Мохамед Ирфаан Али.

    Он подчеркнул, что Британия получила колоссальные материальные выгоды от работорговли, а реальная сумма нанесенного ущерба не может быть определена.

    Через неделю Карл III начнет турне по странам Карибского бассейна, в рамках которого посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на Букингемский дворец, что король во время поездки не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Карибского бассейна захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю.

    В марте Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Полиция Британии повторно задержала подозреваемых в инциденте у базы ВВС Фэрворд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое из семи подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд повторно задержаны британской полицией, теперь их подозревают в работе на иностранную разведку.

    Британская полиция сообщила о повторном задержании двух из семи подозреваемых по делу о попытке теракта возле базы ВВС Фэрфорд. На этот раз задержание связано с подозрением в работе на иностранную разведку, передает РИА «Новости».

    В конце сентября полиция Британии сообщила об инциденте возле базы Фэрфорд. Было задержано семь человек по подозрению в подготовке теракта, которых вскоре отпустили под залог.

    «Сегодня двое ранее задержанных мужчин были повторно задержаны за преступления, относящиеся к разделу три закона о национальной безопасности – содействие службе внешней разведки», – заявили в контртеррористической полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд. Днем ранее британский премьер заявил о причастности Ирана к инциденту.

    В начале месяца в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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