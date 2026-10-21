Депутат Молдавии Костюк заявил о сокрытии убийства украинца пограничниками

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос о незаконных действиях украинских силовиков на молдавской территории обострился после того, как в октябре в приграничье зафиксировали сразу несколько инцидентов с участием вооруженных пограничников, преследовавших беженцев, передает РИА «Новости».

«Украинская погранполиция убивала граждан Украины на территории Молдавии, а наши власти скрывали такие инциденты. Летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района в 70 метрах от пограничного столба нашли тело украинца с огнестрельным ранением головы, но полиция замолчала это дело», – заявил Костюк в видеообращении.

Парламентарий показал фотографии с места происшествия и направил обращение в Генпрокуратуру и главе Генинспектората полиции республики Виорелу Чернэуцяну с требованием расследовать гибель мужчины.

По данным политика, жители приграничных сел Косэуць, Клокушна и Наславча, а также города Сороки сообщают и о других подобных случаях на границе, тогда как руководство страны замалчивает проблему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Молдавии задержали двоих украинских пограничников.

В понедельник Кишинев выразил протест Киеву из-за силовиков, преследовавших уклониста.

В воскресенье молдавская сторона передала соседней стране нарушивших границу украинских пограничников.