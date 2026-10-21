Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Депутат Молдавии заявил о сокрытии убийства украинца украинскими пограничниками
Депутат Молдавии Костюк заявил о сокрытии убийства украинца пограничниками
Депутат молдавского парламента от партии «Демократия дома» Василий Костюк заявил, что полиция и руководство республики утаили факт убийства гражданина Украины украинскими пограничниками на территории Молдавии.
Вопрос о незаконных действиях украинских силовиков на молдавской территории обострился после того, как в октябре в приграничье зафиксировали сразу несколько инцидентов с участием вооруженных пограничников, преследовавших беженцев, передает РИА «Новости».
«Украинская погранполиция убивала граждан Украины на территории Молдавии, а наши власти скрывали такие инциденты. Летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района в 70 метрах от пограничного столба нашли тело украинца с огнестрельным ранением головы, но полиция замолчала это дело», – заявил Костюк в видеообращении.
Парламентарий показал фотографии с места происшествия и направил обращение в Генпрокуратуру и главе Генинспектората полиции республики Виорелу Чернэуцяну с требованием расследовать гибель мужчины.
По данным политика, жители приграничных сел Косэуць, Клокушна и Наславча, а также города Сороки сообщают и о других подобных случаях на границе, тогда как руководство страны замалчивает проблему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Молдавии задержали двоих украинских пограничников.
В понедельник Кишинев выразил протест Киеву из-за силовиков, преследовавших уклониста.
В воскресенье молдавская сторона передала соседней стране нарушивших границу украинских пограничников.