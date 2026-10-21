Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Немецкая Kromberg & Schubert закрыла второй завод на Украине
В Житомирской области прекратил работу завод Kromberg & Schubert
Завод немецкой компании Kromberg & Schubert в Житомирской области прекратил свою работу, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
Предприятие было одним из крупнейших бюджетообразующих в регионе, передает РИА «Новости». По словам Бунечко, под угрозой увольнения оказались 3,6 тыс. работников, а область потеряет миллионы гривен налогов.
Компания Kromberg & Schubert специализируется на производстве кабельных систем для автомобилей. В субботу она сообщила об остановке своего завода в Луцке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник керамический завод Cersanit на Украине прекратил работу после взрывов.
Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов.
В субботу поврежденный в Луцке завод деталей для иномарок приостановил работу.