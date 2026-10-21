Немецкая Kromberg & Schubert закрыла второй завод на Украине

В Житомирской области прекратил работу завод Kromberg & Schubert

Tекст: Ольга Иванова

Предприятие было одним из крупнейших бюджетообразующих в регионе, передает РИА «Новости». По словам Бунечко, под угрозой увольнения оказались 3,6 тыс. работников, а область потеряет миллионы гривен налогов.

Компания Kromberg & Schubert специализируется на производстве кабельных систем для автомобилей. В субботу она сообщила об остановке своего завода в Луцке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник керамический завод Cersanit на Украине прекратил работу после взрывов.

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В субботу поврежденный в Луцке завод деталей для иномарок приостановил работу.