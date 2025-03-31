В Крыму возбудили два дела о надругательстве над могилой военкора Федорчака

Возбуждены два дела по факту надругательства над могилами военкора Федорчака и участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Два уголовных дела были возбуждены в Крыму по факту надругательства над местами захоронений, следует из сообщения в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

Жертвами акта вандализма стали могилы военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака и еще троих участников специальной военной операции.

Ведомство также сообщило, что продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

В Следственном управления СК России по Крыму и Севастополю подтвердили возбуждение еще одного дела по факту повреждения воинского захоронения. По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России Евгения Руднева начато расследование.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил уверенность в том, что акт вандализма был организован Украиной. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы и свидетельствуют о беспринципности врага, передает ТАСС.

По словам Тюлина, мир должен осознать правоту борьбы с подобным врагом. Он также отметил, что те, кто поддерживает такие действия, должны помнить, что это не забудется.

Федорчак, уроженец Крыма, с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», а позже – «Известий» в зоне СВО. Похороны состоялись в его родном поселке Нижнегорский с воинскими почестями.

Ранее на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. Похороны военкоров прошли в выходные.