Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.2 комментария
Могилу военкора «Известий» Федорчака осквернили в Крыму
Вандалы подожгли могилу военкора Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму
На кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции, сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.
Как следует из сообщения в Telegram-канале главы Нижнегорского района, инцидент произошел ночью на кладбище поселка городского типа Нижнегорский в Крыму. Вандалы подожгли могилу военного корреспондента газеты «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, а также могилы еще троих участников СВО.
Глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства, причины и личности причастных к акту вандализма.
Напомним, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. Похороны военкоров прошли в выходные.