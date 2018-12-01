Корреспондент RT France пострадал во время протестов в Париже

Журналист RT France Люка Леже получил ранение во время столкновений протестующих с полицией в Париже, ему оказывается медицинская помощь.

Корреспондент рассказал, что в него попала резиновая пуля, сообщает RT.

Глава телеканала RT France Ксения Федорова уточнила, что журналист пострадал, когда полиция приступила к разгону манифестантов. Она отметила, что канал ведет трансляцию с Елисейских Полей, где полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных во время столкновений с полицией в центре Парижа возросло до 39 человек. «Наши силы правопорядка встречают и отгоняют погромщиков», – приводит его слова ТАСС.

По словам Кастанера, только 200 протестующих прошли все необходимые процедуры контроля, чтобы попасть на перекрытую часть Елисейских полей, а 1,5 тыс. человек являются «нарушителями спокойствия, находящимися за пределами периметра». Министр подчеркнул, что они «пришли, чтобы драться».

В свою очередь официальный представитель префектуры столичной полиции в эфире телеканала BFM сообщил о 46 задержанных в районе Елисейских полей.

Агрессивно настроенные манифестанты регулярно предпринимают попытки прорвать оцепление, забрасывают полицейских булыжниками и обливают желтой краской. В ответ стражи порядка применяют газовые и светошумовые гранаты, а также водометы, чтобы отогнать особо агрессивных манифестантов.

В субботу во Франции продолжаются протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что за манифестациями во Франции стоит фигура скандального олигарха.