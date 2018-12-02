В Париже из-за повреждений во время протестов закрыли Триумфальную арку

В столице Франции закрыли для туристов Триумфальную арку из-за повреждений, полученных в ходе акций протестов, сообщил председатель Центра национальных монументов (ЦНМ) Филипп Белаваль.

«Триумфальная арка будет закрыта для публики завтра. ЦМН приступает к работе, чтобы как можно скорее открыть и вернуть туристам этот памятник», – написал он в субботу в своем Twitter.

L'@ArcDeTriomphe restera au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6 — Philippe (@PBelaval) 1 декабря 2018 г.

В ходе протестов было разбито несколько статуй в помещениях арки, разгромлен музей внутри. Кроме того, стены монумента были исписаны баллончиками с краской.