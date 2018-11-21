Макрон осмотрел разрушения после погромов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон после возвращения с саммита G20 в Аргентине направился к Триумфальной арке на Елисейских Полях в Париже, которая в субботу подверглась осквернению вандалов – участников акций протеста, перешедших в погромы.

Макрон подошел к Могиле неизвестного солдата у подножия арки, после чего в сопровождении главы МВД Франции Кристофа Кастанера направился по авеню Клебер к толпе ожидавших его людей, приветствуя их, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье сообщалось, что правительство Франции рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения из-за уличных беспорядков в Париже, вызванных ростом цен на топливо.

За время протестов пострадали 12 журналистов RT, которые освещали акции. Задержано свыше 260 человек, пострадали более 100 человек.