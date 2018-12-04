Протестующие во Франции потребовали новых уступок от властей

Протестующие во Франции заявили, что их не удовлетворяют принятые властями меры по мораторию роста цен на топливо, сообщают СМИ.

Один из представителей движения «желтые жилеты» Бенжамен Коши заявил, что протестующие рассчитывали на «отмену повышения налогов на топливо», а не только на мораторий, передает «Интерфакс».

Другой член движения Эрик Друэ заявил, что необходимо в субботу выйти на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство французскому правительству.

2Это единственный способ показать, что практически все «желтые жилеты» не согласны с объявленными мерами. Это продолжится до того момента, пока не будет реальных изменений», – сказал он.

Ранее власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после протестов, премьер-министр Франции заявил, что «услышал гнев французов».

Акции протестов начались во Франции 17 ноября. 1 декабря полицейские задержали 412 человек, 133 получили ранения.