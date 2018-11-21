Власти Франции пошли на уступки погромщикам

Французские власти официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо сроком на шесть месяцев по требованию протестующих, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Никакие налоги не стоят единства общества. Я услышал гнев французов», – передает его слова ТАСС.

Мораторий, который вводит правительство Франции, как сообщало Agence France-Presse, «должен сопровождаться другими мерами примирения», передает РИА «Новости».

Требование о введении моратория на тарифы АЗС выдвигали участники движения «Желтые жилеты».

Массовые акции «желтых жилетов», недовольных повышением цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. В субботу в результате столкновений демонстрантов с полицией были задержаны 412 человек, 133 получили ранения.

Протестующие устраивали погромы и поджоги машин, рассматривалась возможность введения режима чрезвычайного положения. Из-за повреждений в том числе пришлось закрыть для туристов Триумфальную арку.