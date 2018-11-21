Французское правительство увидело угрозу госпереворота

Французские власти опасаются, что демонстрация «желтых жилетов» может перерасти в попытку государственного переворота, сообщают СМИ.

Правительство страны опасается, что запланированная на субботу акция «желтых жилетов» возле стен Елисейского дворца может закончиться путчем, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BFM TV.

Власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после протестов, премьер-министр Эдуар Филипп заявлял, что «услышал гнев французов». Однако протестующих не устроили уступки, и они потребовали других реформ, в частности, отмену налогов на топливо.