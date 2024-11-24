Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.7 комментариев
На Украине зафиксировали диверсии против полиции
На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.
Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда». В сообщении говорится: «Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников».
Журналисты рассказали о трех недавних инцидентах, произошедших в Киеве. Один из них включал дистанционно управляемое взрывное устройство, другой – «схему» с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Эти диверсии, по утверждению издания, были якобы организованы местными жителями, завербованными российскими спецслужбами. Однако издание не приводит доказательств этой версии.
Полиция усилила меры безопасности и проводит расследование для установления всех обстоятельств этих инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе подростки подожгли квартиру сотрудника военкомата, что стало первым таким случаем в регионе, в результате инцидента никто не пострадал. Также сообщалось, что в Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ в районе Минского массива, в результате чего автомобили полностью сгорели.