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    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    24 ноября 2024, 15:58 • Новости дня

    На Украине зафиксировали диверсии против полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

    Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда». В сообщении говорится: «Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников».

    Журналисты рассказали о трех недавних инцидентах, произошедших в Киеве. Один из них включал дистанционно управляемое взрывное устройство, другой – «схему» с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Эти диверсии, по утверждению издания, были якобы организованы местными жителями, завербованными российскими спецслужбами. Однако издание не приводит доказательств этой версии.

    Полиция усилила меры безопасности и проводит расследование для установления всех обстоятельств этих инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе подростки подожгли квартиру сотрудника военкомата, что стало первым таким случаем в регионе, в результате инцидента никто не пострадал. Также сообщалось, что в Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ в районе Минского массива, в результате чего автомобили полностью сгорели.

    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

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    24 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией

    Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

    Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

    Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

    Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

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    23 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский конфликт перестал быть региональным, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус считает, что конфликт на Украине больше «не является региональной войной», сообщает DPA, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на мероприятии, организованном Фондом имени Фридриха Эберта, близким к Социал-демократической партии Германии. По словам Писториуса, Россия перешла на военную экономику и производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз производит за год.

    Он подчеркнул, что безопасность Европы находится под угрозой и потребовал от Германии активнее инвестировать в оборонные возможности страны. «Наша безопасность – хрупкое благо», – отметил министр, акцентируя внимание на необходимости усиления военных мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

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    23 ноября 2024, 18:16 • Новости дня
    Полковник СБУ заявил о необходимости отступления ВСУ с Кураховского направления

    Полковник СБУ Стариков заявил о необходимости отступления ВСУ с Кураховского направления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска находятся в оперативном окружении на Кураховском направлении и должны отступить в течение нескольких дней, чтобы избежать полного окружения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    На своем YouTube-канале Стариков подчеркнул, что украинские военные должны понимать необходимость вывода не только личного состава, но и тяжелой боевой техники и материально-технического обеспечения с данных позиций, передает РИА «Новости». Он отметил, что это является сложной задачей в нынешних условиях.

    В четверг стало известно, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил. Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие ВС России вытеснили украинские силы из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища.

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    23 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский указал на задержки западной помощи ВСУ

    Зеленский заявил о дефиците ВСУ на востоке Украины из-за медленных поставок военной помощи

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал задержки в поставках западной помощи одной из причин неукомплектованности украинских подразделений на востоке страны.

    В ходе третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine президент Украины Зеленский отметил задержки в поставках помощи с Запада как одну из причин недостаточной укомплектованности подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Донбассе, где украинские силы испытывают дефицит личного состава. «Сложности на востоке Украины. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», – сказал он.

    Президент Украины акцентировал, что оперативные поставки западной помощи имеют решающее значение для способности украинских военных удерживать позиции на передовой. Он также выразил надежду на ускорение процессов, связанных с логистикой и доставкой необходимой поддержки.

    Ранее стало известно, что украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с ВСУ для молодых людей, начиная с 18 лет.  Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.

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    23 ноября 2024, 21:00 • Новости дня
    Соскин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот воспользовался моментом и захватил власть на Украине.

    В эфире своего YouTube-канала Соскин подчеркнул, что Зеленский является лишь «определенной фигурой, в силу обстоятельств захватившей власть в стране», передает РИА «Новости».

    Экс-советник Кучмы также отметил, что в последнее время Зеленский активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и ее президенте Владимире Путине. По его мнению, заявления Зеленского о том, что Украина будет сражаться и не отступит, выглядят неубедительно, так как он не объясняет, чем именно собирается сражаться.

    Соскин выразил недоумение по поводу попытки Зеленского идентифицировать себя с Украиной. Он высказал мнение, что такое «соединение» выглядит нелепо и некорректно, заявил, что Зеленский не должен отождествлять себя со всей страной.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    Медведев: Абсолютное большинство вооружения Россия производит самостоятельно

    Медведев заявил о самостоятельном производстве вооружений в условиях войны с НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Россия самостоятельно производит большинство вооружений в условиях противостояния с НАТО, но также сотрудничает с другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

    «Россия находится в состоянии гибридной войны с НАТО и в основном полагается на собственное производство вооружений», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других стран, таких как Китай, Северная Корея и Иран, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что Россия также сотрудничает с рядом международных партнеров, хотя основное внимание уделяется развитию собственного оборонного потенциала.

    Также в интервью телеканалу Al Arabiya, записанному во время посещения Уралвагонзавода, Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боя показал себя как лучший в мире.

    Ранее Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки.

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    23 ноября 2024, 21:12 • Новости дня
    Мужчина погиб из-за стрельбы в киевской гостинице

    В киевской гостинице из-за конфликта между компаниями застрелили 27-летнего мужчину

    Tекст: Мария Иванова

    В гостинице Киева произошла стрельба между двумя конфликтующими компаниями, в результате погиб 27-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

    Стрельба в гостинице в Киеве привела к гибели человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 23 ноября около часа ночи по местному времени (2.00 по Москве). Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, в ходе которой один из участников открыл огонь по оппонентам.

    По данным издания «Страна», в результате стрельбы на месте погиб 27-летний мужчина. Также ранения получили друг погибшего и охранник гостиницы. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Полиция задержала одного из участников происшествия, однако стрелявший пока остается на свободе. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги группа нетрезвых мужчин в военной форме открыла стрельбу.

    Ранее на западе Украины в селе Доброводы Тернопольской области мужчина открыл огонь из автомата рядом со школой, жертвами стрельбы стали два человека.

    А украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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