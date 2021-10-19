Враги России нашли замену Орбану

Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России?

По меркам Европейского союза, венгерское правительство Виктора Орбана для России просто находка.

Венгрия последовательно выступает против антироссийских санкций. Закупает у Газпрома голубое топливо в обход украинской газотранспортной системы. Блокирует работу Комиссии НАТО – Украина. Активно сотрудничает с Росатомом. Первой в Европе сертифицировала у себя вакцину «Спутник V».

В общем, Виктор Орбан – очень приятный человек. Несмотря на то, что это тот же самый Орбан, при активном участии которого Венгрия в 1990-х буквально упивалась русофобией и вступала в НАТО. То было частью национального счета к нам за подавление восстания 1956 года и за весь советский «оккупационный период», то есть молодой и тогда еще либеральный Орбан был в отношении нас типовым «прибалтом».

К слову, с памятниками советских времен он тоже поступил и до сих пор поступает «по-прибалтийски», причем на место сносимых монументов обычно водружают что-то в честь Миклоша Хорти, режим которого был последовательным союзником Гитлера во всем, кроме антисемитизма.

С нашей стороны антисоветизм Орбана принято игнорировать, поскольку он нашел ему другое направление для выхлопа – это не современная Россия, как у поляков и прибалтов, а Европейский союз, который в венгерской прессе часто сравнивают с СССР и советской идеологической диктатурой, тогда как к современному российскому руководству относятся с симпатией.

Эту «русофилию», которая в случае Орбана неожиданно пришла на смену русофобии без кавычек, объясняют два обстоятельства.

Премьера Венгрии можно назвать рационал-популистом. Как капиталист, он активно зарабатывает, в том числе на экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе для того, чтобы делать населению щедрые подарки социалистического типа – от многочисленных льгот и местного аналога «материнского капитала» до возвращения бесплатного образования и спасения валютных ипотечников.

В последнем случае речь идет о почти легендарном фокусе, который провернули люди Орбана. На фоне мирового финансового кризиса форинт существенно обесценился по отношению к швейцарскому франку – в этой валюте венгры часто брали ипотеку, так было дешевле. Власть сделала несколько наглых ходов – и вышло, что европейские банки венграм еще должны оказались.

Второе обстоятельство – то, что в восприятии консервативной России и самого Виктора Орбана, отождествляющего себя с венгерской нацией, у нас общие враги.

Их можно описать максимально обобщающе – глобальная либеральная элита. Можно более конкретно – чиновники Евросоюза, международные финансисты и защитники прав меньшинств. А в ряде случаев допустимо сразу по фамилии – Джордж Сорос. Этот уроженец Будапешта для Орбана и личный, и политический враг. Годы своей власти премьер-министр потратил в том числе и на то, чтобы выжить из Венгрии все структуры мультимиллиардера.

С этого ракурса следующие парламентские выборы, которые в Венгрии назначены на весну, должны были стать эпичной битвой сил света с силами тьмы (где, впрочем, каждая из сторон считает себя силой света).

Шесть оппозиционных партий объединились с одной лишь целью – прервать многолетнее правление Орбана. Впервые в истории ими были проведены общенациональные праймериз для определения единого кандидата в премьеры – и в первом туре первое место заняла идеальная антагонистка, буквально олицетворяющая все то, против чего борется Орбан.

Речь идет о Кларе Добрев. Женщина против сексиста. Наполовину болгарка, мигрантка (из Болгарии) и глобалистка против националиста и мигрантофоба. Вице-президент Европейского парламента против евроскептика. Либеральная левая против консервативного правого, запретившего гей-пропаганду в венгерских школах.

Да, и структуры Сороса весьма к ней близки. Правда, Орбан по либеральной молодости тоже успел побывать стипендиатом Фонда Сороса.

А еще она жена предыдущего главного врага Орбана – бывшего премьер-министра Ференца Дюрчаня, про которого вся Венгрия знает, что он лжец.

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Однако мировоззренческий и даже геополитический смысл предвыборной схватки в маленькой Венгрии несколько теряется, если смотреть на нее изнутри. Для венгров в ней побольше нюансов, чем предполагает комикс про поединок «наших» с «врагами».

Они знают, что при всех показных щедростях Орбана общее финансирование здравоохранения и образования в Венгрии меньше, чем в среднем по ЕС. Они подозревают премьера и его команду в коррупционных схемах и планомерной работе по превращению страны в «семейное предприятие». Они понимают, что через лояльных предпринимателей Орбан поставил под контроль почти все СМИ и переписал предвыборное законодательство под нужды своей партии «Фидес». И вообще – за 16 лет власти этой «Фидес» много каких претензий накопилось.

Поэтому в коалицию против Орбана вошли не только проевропейские социалисты, либералы и «зеленые», но и партия «Йоббик» – прежде ультраправая, теперь больше национал-консервативная, но до сих пор чуждая Брюсселю и Соросу гораздо больше, чем Москве: «йоббиков» называли «агентами России» даже в партии «Фидес».

Наконец, второй и окончательный тур праймериз выиграла не Клара Добрев, а Петер Марки-Зай – правый консерватор, набожный католик и отец семерых детей. То есть человек, идеологически близкий скорее к Орбану, чем к Добрев. Он будет топтаться на одном с премьером электоральном поле, вполне может вырвать у «вечного победителя» победу (сейчас социологи оценивают шансы власти и оппозиции как равные с отрицательной динамикой «Фидес») – и это отнюдь не будет победой радужного гей-флага над венгерским национальным, как хотелось бы кому-то представлять.

47-летний Марки-Зай сделал успешную бизнес-карьеру за рубежом, но вернулся в родной город с непроизносимым венгерским названием Ходмезёвашархей («чтобы дети росли на родине») и в 2018 году избрался его мэром, причем прервав многолетнюю монополию «Фидес» на местную власть и в качестве единого кандидата от той самой коалиции шести очень разных партий, которая тогда впервые попробовала свои силы.

В общем, симпатичный и перспективный кандидат, с точки зрения венгра, в том числе вполне консервативного. Но с точки зрения российских интересов в Венгрии – все-таки плохой. Марки-Зай свою успешную бизнес-карьеру делал в США и Канаде, называет свою команду «подарком для ЕС» и обещает наладить отношения Будапешта и Брюсселя, на противоречиях которых при Орбане мы уже привыкли играть.

В общем, битва глобалистов с националистами, а российских интересов – с западными в отдельно взятой Венгрии все-таки состоится. Но обобщений по ее итогам придется сделать меньше, чем в том случае, если бы она прошла по сценарию осады Минас Тирита ордами гендерно-нейтральных орков.

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