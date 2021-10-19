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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

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Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Враги России нашли замену Орбану

Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России? Подробности...
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    Враги России нашли замену Орбану

    Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей
    		   19 октября 2021, 14:08
    Фото: Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России?

    По меркам Европейского союза, венгерское правительство Виктора Орбана для России просто находка.

    Венгрия последовательно выступает против антироссийских санкций. Закупает у Газпрома голубое топливо в обход украинской газотранспортной системы. Блокирует работу Комиссии НАТО – Украина. Активно сотрудничает с Росатомом. Первой в Европе сертифицировала у себя вакцину «Спутник V».

    В общем, Виктор Орбан – очень приятный человек. Несмотря на то, что это тот же самый Орбан, при активном участии которого Венгрия в 1990-х буквально упивалась русофобией и вступала в НАТО. То было частью национального счета к нам за подавление восстания 1956 года и за весь советский «оккупационный период», то есть молодой и тогда еще либеральный Орбан был в отношении нас типовым «прибалтом».

    К слову, с памятниками советских времен он тоже поступил и до сих пор поступает «по-прибалтийски», причем на место сносимых монументов обычно водружают что-то в честь Миклоша Хорти, режим которого был последовательным союзником Гитлера во всем, кроме антисемитизма.

    С нашей стороны антисоветизм Орбана принято игнорировать, поскольку он нашел ему другое направление для выхлопа – это не современная Россия, как у поляков и прибалтов, а Европейский союз, который в венгерской прессе часто сравнивают с СССР и советской идеологической диктатурой, тогда как к современному российскому руководству относятся с симпатией.

    Эту «русофилию», которая в случае Орбана неожиданно пришла на смену русофобии без кавычек, объясняют два обстоятельства.

    Премьера Венгрии можно назвать рационал-популистом. Как капиталист, он активно зарабатывает, в том числе на экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе для того, чтобы делать населению щедрые подарки социалистического типа – от многочисленных льгот и местного аналога «материнского капитала» до возвращения бесплатного образования и спасения валютных ипотечников.

    В последнем случае речь идет о почти легендарном фокусе, который провернули люди Орбана. На фоне мирового финансового кризиса форинт существенно обесценился по отношению к швейцарскому франку – в этой валюте венгры часто брали ипотеку, так было дешевле. Власть сделала несколько наглых ходов – и вышло, что европейские банки венграм еще должны оказались.

    Второе обстоятельство – то, что в восприятии консервативной России и самого Виктора Орбана, отождествляющего себя с венгерской нацией, у нас общие враги.

    Их можно описать максимально обобщающе – глобальная либеральная элита. Можно более конкретно – чиновники Евросоюза, международные финансисты и защитники прав меньшинств. А в ряде случаев допустимо сразу по фамилии – Джордж Сорос. Этот уроженец Будапешта для Орбана и личный, и политический враг. Годы своей власти премьер-министр потратил в том числе и на то, чтобы выжить из Венгрии все структуры мультимиллиардера.

    С этого ракурса следующие парламентские выборы, которые в Венгрии назначены на весну, должны были стать эпичной битвой сил света с силами тьмы (где, впрочем, каждая из сторон считает себя силой света).

    Шесть оппозиционных партий объединились с одной лишь целью – прервать многолетнее правление Орбана. Впервые в истории ими были проведены общенациональные праймериз для определения единого кандидата в премьеры – и в первом туре первое место заняла идеальная антагонистка, буквально олицетворяющая все то, против чего борется Орбан.

    Речь идет о Кларе Добрев. Женщина против сексиста. Наполовину болгарка, мигрантка (из Болгарии) и глобалистка против националиста и мигрантофоба. Вице-президент Европейского парламента против евроскептика. Либеральная левая против консервативного правого, запретившего гей-пропаганду в венгерских школах.

    Да, и структуры Сороса весьма к ней близки. Правда, Орбан по либеральной молодости тоже успел побывать стипендиатом Фонда Сороса.

    А еще она жена предыдущего главного врага Орбана – бывшего премьер-министра Ференца Дюрчаня, про которого вся Венгрия знает, что он лжец.

    Однако мировоззренческий и даже геополитический смысл предвыборной схватки в маленькой Венгрии несколько теряется, если смотреть на нее изнутри. Для венгров в ней побольше нюансов, чем предполагает комикс про поединок «наших» с «врагами».

    Они знают, что при всех показных щедростях Орбана общее финансирование здравоохранения и образования в Венгрии меньше, чем в среднем по ЕС. Они подозревают премьера и его команду в коррупционных схемах и планомерной работе по превращению страны в «семейное предприятие». Они понимают, что через лояльных предпринимателей Орбан поставил под контроль почти все СМИ и переписал предвыборное законодательство под нужды своей партии «Фидес». И вообще – за 16 лет власти этой «Фидес» много каких претензий накопилось.

    Поэтому в коалицию против Орбана вошли не только проевропейские социалисты, либералы и «зеленые», но и партия «Йоббик» – прежде ультраправая, теперь больше национал-консервативная, но до сих пор чуждая Брюсселю и Соросу гораздо больше, чем Москве: «йоббиков» называли «агентами России» даже в партии «Фидес». 

    Наконец, второй и окончательный тур праймериз выиграла не Клара Добрев, а Петер Марки-Зай – правый консерватор, набожный католик и отец семерых детей. То есть человек, идеологически близкий скорее к Орбану, чем к Добрев. Он будет топтаться на одном с премьером электоральном поле, вполне может вырвать у «вечного победителя» победу (сейчас социологи оценивают шансы власти и оппозиции как равные с отрицательной динамикой «Фидес») – и это отнюдь не будет победой радужного гей-флага над венгерским национальным, как хотелось бы кому-то представлять.

    47-летний Марки-Зай сделал успешную бизнес-карьеру за рубежом, но вернулся в родной город с непроизносимым венгерским названием Ходмезёвашархей («чтобы дети росли на родине») и в 2018 году избрался его мэром, причем прервав многолетнюю монополию «Фидес» на местную власть и в качестве единого кандидата от той самой коалиции шести очень разных партий, которая тогда впервые попробовала свои силы.

    В общем, симпатичный и перспективный кандидат, с точки зрения венгра, в том числе вполне консервативного. Но с точки зрения российских интересов в Венгрии – все-таки плохой. Марки-Зай свою успешную бизнес-карьеру делал в США и Канаде, называет свою команду «подарком для ЕС» и обещает наладить отношения Будапешта и Брюсселя, на противоречиях которых при Орбане мы уже привыкли играть.

    В общем, битва глобалистов с националистами, а российских интересов – с западными в отдельно взятой Венгрии все-таки состоится. Но обобщений по ее итогам придется сделать меньше, чем в том случае, если бы она прошла по сценарию осады Минас Тирита ордами гендерно-нейтральных орков. 

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