ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины

Новый долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом застал врасплох не только Украину, но и Брюссель. Под давлением Киева европейские бюрократы решили разобраться, не оказывается ли под угрозой безопасность Венгрии и Евросоюза в целом. С юридической точки зрения соглашение соблюдает все требования европейского законодательства, но, как показывает опыт «Северного потока – 2», Брюссель не брезгует менять правила во время игры.

Во вторник в Еврокомиссии (ЕК) посоветовали Будапешту оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Брюсселю выводы. «Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM (венгерская компания MVM CEEnergy Ltd) составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев», – пояснили в ЕК.

Согласно европейским законам, все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом свыше 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем данный орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасность энергоснабжения. Кроме того, долгосрочные контракты должны согласовываться с климатическими амбициями ЕС и его обязательством снизить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Ранее Венгрия и российский Газпром подписали контракт о поставке 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из них 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию, 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо из России будет поставляться в Венгрию в обход Украины. Более того, Киев, вероятно, лишается схемы виртуального реверса газа, который придется закупать у России по европейским ценам. «Виртуальный» реверс предусматривает обмен объемами газа между операторами газотранспортных систем, когда газ физически не пересекает границу, а стороны производят взаимозачет поставок.

Киев не скрывает своего разочарования долгосрочным соглашением Венгрии и Газпрома, считая, что контракт наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Также власти Украины заявляли о готовности обратиться в Европейскую комиссию, которая поддалась резкому давлению украинской дипломатии.

Позже глава минэнерго Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. «Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает слова представителя Еврокомиссии ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что контракт не нарушает «никакие нормы международной торговли» и «вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений». По его словам, речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам».

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов также заявил , что никто не вправе диктовать Будапешту свою волю по поводу закупок газа, «в том числе Еврокомиссия». «Я коммерческих деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», – сказал постпред.

По мнению Чижова, венгры руководствуются соображениями национальной безопасности страны. «Если в прошлом российский газ попадал в ту же Венгрию через Украину, то теперь избраны более технически совершенные, более удобные, более экономически выгодные маршруты», – подчеркнул дипломат.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что Украина не сможет экономически или политически помешать реализации контракта Будапешта с Газпромом. Тем более он начинает действовать с 1 октября. Одним из поводов для решения Будапешта заключить газовую сделку в обход Украины могло стать нежелание Киева придать венгерскому языку статус регионального в Закарпатье, где компактно проживают этнические венгры.

«Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе. В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом, – отметил Погребинский. –

Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?».

Теперь Киев сможет продолжать создавать «особо неблагоприятные условия для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предупредил Погребинский, добавив, что «это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями».

Эксперты в сфере энергетики также подчеркивают: Венгрия действует в соответствии с европейским правом. Впрочем, не исключено, что «задним числом» бюрократы в Брюсселе примут закон, который сделает невозможным заключение подобных газовых соглашений в будущем, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Примером он назвал ситуацию со строительством «Северного потока – 2». В результате после завершения прокладки трубы появились ограничения по ее эксплуатации. «Формально Венгрия ничего не нарушила. Но гарантий того, что в ближайшее время не появится новая норма права в ЕС, дать нельзя. Так что риск для газового контракта Венгрии и Газпрома существует, однако это скорее всего вопрос будущего, а не настоящего», – пояснил собеседник.

Эксперт напомнил, что, согласно действующему соглашению, Россия будет пользоваться транзитом газа по территории Украины как минимум до 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее говорил о готовности продолжать транзит по этому маршруту. Будет ли продлен этот контракт, подчеркивает Митрахович, «зависит от обстоятельств», главным образом от спроса на газ в Европе.

Если пролонгации не произойдет, Киеву «придется перестраивать свою газотранспортную систему, а она напрямую связана с газораспределительной. Поэтому нужно будет качать газ с запада на восток, чтобы поддерживать давление» в своей газотранспортной системе. По его словам, такой сценарий начнет реализовываться при прокачке по трубам меньше 20 млрд кубов российского газа в год.

Это одна из главных причин, почему Киев хотел бы торпедировать газовую сделку между Венгрией и Россией.

«Украина постоянно теряет транзит. В 2018–2019 году через ее территорию прокачивалось 90 млрд кубов, а в текущем году будет прокачано 45 млрд кубов максимум. «Турецкий поток» прекратил российские поставки газа через Украину в Болгарию, Грецию, Румынию и Сербию. А теперь с 1 октября еще и Венгрия будет получать газ преимущественно через турецкий и балканский «Потоки», – пояснил эксперт.

Более того, в перспективе Словакия также может начать получать газ в обход Украины, но с экономической точки зрения пока ей такая схема невыгодна, только если Газпром не заключит с Братиславой контракт с большими скидками.

При этом в настоящее время у Киева нет убедительных доводов для того, чтобы сорвать соглашение между Россией и Венгрией, и более того – у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«А все заявления и угрозы украинских чиновников говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал Юшков.

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