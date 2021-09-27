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27 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Agency/Global Look Press
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    Венгрия перекрывает Украине российский газ

    Новый контракт Газпрома с Венгрией предусматривает поставки в обход Украины    27 сентября 2021, 22:15
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.

    Газпром в понедельник подписал с венгерской энергетической группой MVM 15-летний договор на поставку газа. Церемония подписания состоялась в Будапеште, в здании МИДа. На ней присутствовали министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и замглавы Газпрома, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, сообщает РИА «Новости». Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год. Из всего объема энергоносителя 3,5 млрд поступят через Сербию, то есть с юга, через трубопровод «Турецкий поток», и еще 1 млрд – через Австрию, то есть уже через «Северный поток – 2».

    О предстоящем подписании контракта стало известно еще в пятницу – его анонсировал Сийярто, добавив, что в Будапеште ожидают в понедельник и самого Алексея Миллера, главу Газпрома. Правда, Миллер в итоге не приехал, прислав заместителя, зато он обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что соглашение заключено благодаря усилиям компаний по развитию национальных газотранспортных систем в Болгарии, Сербии и Венгрии. Миллер назвал диверсификацию маршрутов важной составляющей новых договоренностей.

    «Подписанные сегодня долгосрочные контракты гарантируют надежные, стабильные поставки российского газа на ближайшие 15 лет», – пообещал Миллер. По его словам, Будапешт получит первый газ по трубам «Турецкого потока» и газопроводам стран Юго-Восточной Европы уже 1 октября, когда соглашение вступит в силу. Оно рассчитано до конца 2036 года и предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

    А Сийярто, выступая на церемонии, сразу заявил, что договор «не политический», и добавил, что Украина не должна вмешиваться во внутренние дела Венгрии, передает ТАСС. Таким образом он заочно ответил на гневные упреки, зазвучавшие из Киева еще до начала церемонии.

    Дело в том, что украинский МИД заранее выразил свое «удивление и разочарование» по этому поводу. Контракт там назвали «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям». Киев считает, что такой шаг Будапешта не соответствует принципам подписанного в 1991 году договора об основах добрососедства и сотрудничества двух стран. «Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины», – считают в Киеве.

    МИД также отменил заседание совместной украинско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченное было на ближайшую среду. Помимо этого, в Киеве пообещали обратиться в Еврокомиссию с просьбой дать оценку соответствию российско-венгерского договора европейским законам в сфере энергетики.

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила желание Киева писать «доносы» в Еврокомиссию. По ее мнению, такое поведение вызвано «завистью» к Будапешту. В самой же Еврокомиссии пока отказываются комментировать сделку, заключенную в Будапеште. «Мы слышали об этом, но не видели подтверждения и деталей, поэтому на данном этапе рано комментировать», – сказал представитель комиссии.

    «Для Киева контракт означает большую проблему, – признает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. – На дипломатическом уровне отношения между Венгрией и Украиной уже и так конфликтные. Однако Киев ограничится жалобой в Брюссель и не сможет предпринять никаких иных, более решительных мер».

    Ткаченко уверен, что ни Брюссель, ни даже Вашингтон не станут вмешиваться. «Сейчас каждый сам за себя. В ситуации постковидного восстановления экономики, завышенных цен на газ и падения интереса к Украине во всем мире ничего примечательного с точки зрения защиты ее интересов не будет сделано», – предрекает политолог.

    Что касается самого контракта, то он выгоден и Будапешту, и Москве, полагает Ткаченко. В условиях роста цен на энергоносители в Европе Венгрия обеспечит себе бесперебойное снабжение на полтора десятка лет. Одновременно усилится доверие к Газпрому в Евросоюзе – как к поставщику, что позитивно повлияет на стоимость его ценных бумаг, предположил Ткаченко.

    По его словам, в Москве уже последние лет десять готовились к тому, что долгосрочные контракты вообще исчезнут, а ведь отсутствие таких соглашений делает рискованными инвестиции в инфраструктуру. «Однако ситуация меняется. Отчасти по политическим причинам – у Венгрии из всех стран Евросоюза, возможно, самые лучшие отношения с Россией, – напомнил Ткаченко. – Также играют роль безумно высокие цены на газ в условиях спотового рынка». Эксперт не исключает, что теперь многие страны Европы, вслед за Венгрией, постепенно вернутся к практике долгосрочных контрактов: «Среди них могут быть Австрия и Италия. Уже сейчас очевидны энергетические проблемы у Великобритании».

    Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков тоже считает, что контракту со стороны третьих стран ничего не грозит. «Две коммерческие компании договариваются между собой. Почему они должны спрашивать мнение какой-то третьей стороны, которая не имеет никакого отношения к этому вопросу?» – задается он вопросом.

    Юшков также напомнил, что у Газпрома с «Нафтогазом» действует договор о транзите – до конца 2024 года, а значит, до тех пор, по крайней мере теоретически, Киеву беспокоиться не о чем.

    «Прекрати Газпром качать через Украину газ, он все равно обязан платить, так прописано в контракте (правило take-or-pay, «бери или плати»). Так что украинцы как получали свои деньги за транзит, так и будут получать. Более того, спрос на газ в Европе таков, что даже при запуске второго «Северного потока» Украина наверняка сохранит физические объемы прокачки газа», – пояснил эксперт.

    «Зато после 2024 года никто и ничем им уже не обязан. Пусть предлагают выгодные условия, тогда Газпром рассмотрит вопрос»,

    – добавил Юшков. Тем временем в Киеве на новость из Будапешта крайне нервно отреагировали не только в МИДе. Гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» (ГТС Украины) Сергей Макогон не исключил, что его стране грозит существенное сокращение или даже полная остановка транзита газа в Венгрию. «Технические возможности «Северного потока – 2» создают критические риски существующего транзита через Украину», – предупредил Макогон.

    У экспертов сразу возникло объяснение, почему в ГТС выступают с такими паническими предсказаниями. «Чтобы понять смысл этого заявления, стоит напомнить, что именно из Венгрии якобы реверсом Украина сейчас импортирует значительные объемы газа. Но на самом деле не импортирует, а забирает из транзитной трубы. И теперь там этих объемов не будет», – отметил телеграм-канал «Россия в глобальной политике».

    «Украина боится, что те объемы газа, которые Газпром должен поставлять в Европу, он теперь распределит между фиксированными покупателями, – соглашается профессор Ткаченко. – И уже с 1 января следующего года Москва скажет Киеву: «Мы будем выполнять контракт и платить вам 1 млрд долларов, следуя правилу «бери или плати», но энергоноситель при этом транспортировать прекращаем». Тогда Украину ждет экономическая катастрофа. Она ведь брала газ прямо из трубы, которая теперь уже не может качать энергоноситель в обратном направлении. Таким образом, половина Украины, включая все промышленные регионы, останется без газа».

    Подписанный в понедельник контракт дает Москве такой политический рычаг давления на Киев, о котором она могла только мечтать, заключает Ткаченко.


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