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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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    Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

    США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой    22 сентября 2021, 13:30
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома?

    В среду представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. «В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.

    Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».

    В Международном энергетическом агентстве признают, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но «для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ страна могла бы нарастить экспорт газа». По мнению экспертов агентства, Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня.

    «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении.

    В то же время немецкая компания Uniper также считает, что Газпром верен своим обязательствам по поставкам газа в Европу и выполняет условия контракта, поэтому претензий к российской компании быть не может. Тем не менее, в западной прессе все чаще обвиняют Москву в манипулировании ценами на газ, которые утром 22 сентября застыли на отметке в 865 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Например, посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто в этом Россию не обвиняет.

    Между тем американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner. Схожей точки зрения приедрживются и правительства некоторых стран Европы.

    В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ, а сенатор Алексей Пушков в ответе Хохштейну отметил: «Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уже точно не бюрократу из Госдепа. Все остальное – предмет переговоров и поиска компромисса. Тем, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны».

    «Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».

    «Кроме того, США можно задать встречный вопрос: почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос?

    Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?» – задается вопросом эксперт.

    С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции – это не логично», – уверен собеседник.

    В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что «теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт».

    «Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается он вопросом. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», пояснил собеседник.

    Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС, уверен Митрахович. В связи с этим, по мнению Юшкова, «Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль».

    «Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев, – считает эксперт. – Если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода». 

    Однако, по его словам, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил Юшков.

    Более того, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе», подчеркнул эксперт. «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – подчеркнул он. Собеседник уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он.

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    Обсуждение:  46 комментариев
    Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он полагает, что критика США и некоторых стран Европы в адрес России – это «попытка помешать запуску «Северного потока – 2». Политолог также, что здесь прослеживается «желание Вашингтона повлиять на будущее руководство Германии, чтобы оно изменило позицию по газопроводу». «В Берлине скоро состоятся выборы канцлера, и, по всей видимости, там изменится внешнеполитический ландшафт», – пояснил политолог. 

    Что касается обвинений по поводу манипуляций вокруг цены на газ в Европе, то «они вызывают удивление, потому что ценообразование на европейских газовых рынках определяется динамикой спроса и потребления». «Запуск «Северного потока – 2» как раз призван обеспечить дополнительные мощности по транзиту газа в Европу и тем самым не допустить резкого колебания цен, – считает эксперт. – Поэтому обвинять Москву в том, что она создает искусственные дефициты газа, из-за чего повышается цена, как минимум странно».

    «Судя по всему, наши американские коллеги немного запутались в том, в чем они хотят обвинить Москву. К тому же, Газпром вроде бы еще не подчиняется Госдепартаменту США, поэтому отдавать ему распоряжения со стороны американского дипломатического ведомства по крайней мере некорректно», – заключил политолог.

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