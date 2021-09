Машину первого советника Зеленского расстреляли из автомата МВД Украины подтвердило покушение на первого советника Зеленского Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит 22 сентября 2021, 11:46

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе. «Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом». С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник. «Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода». По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он. Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он. Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. «В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн. Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2». В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ. В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner. Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.

Эксперт: Газпром может показать Европе зубы 21 сентября 2021, 23:20

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Наталья Макарова

«Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Станислав Митрахович, комментируя призыв Международного энергетического агентства к России увеличить экспорт газа на Запад. «Теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт. Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается вопросом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», пояснил собеседник. Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС. «Никто не сказал бы нам спасибо за безвозмездное увеличение поставок. Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – напомнил Митрахович. Международное энергетическое агентство (МЭА), штаб-квартира которого расположена в Париже, во вторник выпустило заявление о ситуации с мировыми ценами на газ. МЭА признало, что Россия выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам в Европу. Однако Европа, предупредили в МЭА, предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки голубого топлива из России – ниже уровня 2019 года. «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении. По прогнозу главы Газпрома Алексея Миллера, Евросоюз войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа. На сегодня он составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его, уверен Миллер, не наверстать. Строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки планируется начать в октябре. Однако эти сроки и объемы газа зависят от нескольких факторов, прежде всего от итогов процедуры сертификации трубы. Посол объяснил отношение в Нидерландах к нападкам на Россию из-за цен на газ 22 сентября 2021, 04:53 Текст: Антон Антонов

В Нидерландах на официальном уровне никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ, сообщил посол России Александр Шульгин. Шульгин сообщил, что в Нидерландах Россию «рассматривают в качестве надежного поставщика газа», российская сторона «не давала усомниться в обратном, всегда скрупулезно и аккуратно выполняла обязательства». На «официальном уровне никто Россию не обвиняет в сложившейся ситуации», сказал он, но местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». ПХГ в Нидерландах заполнены на 50%. По словам посла, «к такому показателю Голландия обычно подходила весной, то есть после окончания отопительного сезона, <…> поэтому ситуация, конечно, достаточно напряженная», но «панических настроений не наблюдается, все в таком обычном, нормальном режиме», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Как отметил Шульгин, местные аналитики связывают высокую цену на газ с холодной зимой и весной прошлого года, сворачиванием деятельности на Гронингенском месторождении и переходом на различные альтернативные источники энергии. Бизнес не видит ничего тревожного в сложившейся ситуации с газом. Страна «интегрирована в единый энергетический рынок европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа», сказал посол. Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна» 21 сентября 2021, 20:06

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун. «Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале. Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун. Джонсон и Байден договорились об отношении к России 22 сентября 2021, 03:40

Фото: Han Yan/Andrew Parsons/

No 10 Downing Street/Handout/

XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона. Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей». В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС. Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов». В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека» Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Европе призвали Россию увеличить поставки газа 21 сентября 2021, 14:22

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ страна могла бы нарастить экспорт газа, говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на топливо. В нем отмечается, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя Россия полностью выполняет контрактные обязательства, отмечается в заявлении, передает ТАСС. «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину 22 сентября 2021, 07:58

Фото: Luis M. Alvarez/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. «В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна. Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2». Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой 21 сентября 2021, 12:27

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн. «Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg. По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин. Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину. США обвинили Россию в дезинформации по выводу войск из Афганистана 21 сентября 2021, 20:22 Текст: Елена Мирошниченко

Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. «Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана», – говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США, передает РИА «Новости». Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах. Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН 21 сентября 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН. Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости». Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик. По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. США испугались российского «спутника-матрешки» 21 сентября 2021, 22:53 Текст: Антон Антонов

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд. Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости». Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите. Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы 22 сентября 2021, 06:35

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера. Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона». Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС. Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было». Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ 22 сентября 2021, 10:48

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Заявления о якобы влиянии России на цены на газ через строительство «Северного потока – 2» – это нонсенс, увязывать газопровод с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил источник в МИД России. По его словам, Москва призывает Польшу «охладиться» в своих оценках влияния «Северного потока – 2» на мировые цены на газ. «Хочу напомнить, что «Северный поток – 2» начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня», – сказал он РИА «Новости». Источник добавил, что «Северный поток – 2» достраивался, когда цены, «например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные». «А сейчас, когда цены взлетели, появился «новый фактор», оказывается, движущий – «Северный поток – 2». Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», – сказал источник в МИД. Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. На Украине усомнились в словах Зеленского фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя» 22 сентября 2021, 08:55

Фото: «Место встречи изменить нельзя»,

Одесская киностудия

Текст: Евгения Шестак

Экс-депутат Рады Анна Герман усомнилась в возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» из США, о которой ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский. По ее мнению, слова украинского лидера вряд ли имеют под собой почву. Она усомнилась, что обещание Зеленского сбудется. «Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», – отметила Герман в эфире телеканала «Наш». Цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия «расколола» милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач». Ранее Зеленский заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», но «сигналы и месседжи от США были». Он отметил, что результаты поездки украинской делегации в США «точно будут и будут серьезными». В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину. Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию 21 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Украина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн. «Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). Отмечается, что это «необычное явление» – как правило, во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля». Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. «Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15–19 центов за килограмм», – говорится в статье. Ранее на Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы. Машину первого советника Зеленского расстреляли из автомата 22 сентября 2021, 11:27

Фото: Dsnews/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Возле села Лесники в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, его водитель получил три пулевых ранения, сообщили украинские СМИ. «Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – сообщил источник издания «Страна». Отмечается, что правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. По информации «Украинской правды», в машину осуществили выстрелы автоматной очередью возле села Лесники Киевской области. Напомним, что в данный момент президент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН.