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Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»
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Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».
Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.
Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».
Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.
Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.
Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.
Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа
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Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ
Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте.
«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС.
На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.
На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ
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Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости».
«Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он.
Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ.
До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ
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Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».
Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах.
Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости».
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС.
Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине
Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости».
Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.
MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.
В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны.
На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений
Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра.
«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости».
Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.
Порошенко назвал идеи о латинице и Руси-Украине «маразматичными»
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Украинская власть пытается отвлечь внимание людей от реальных проблем «маразматичными идеями», заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко пожаловался, что на Украине «оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами». Нынешние украинские власти, по его словам, «нашли технологию» – «они дурачатся» для народа, «продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь внимание». «А давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-президент считает, что власти Украины таким образом пытаются «прикрыть собственные схемы». Он посетовал, что на большинстве украинских телеканалов не говорят о реальных проблемах в стране. Порошенко сказал, что наблюдаются «новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти». Однако он призвал не считать руководителей Украины «клоунами», ведь «клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль» СМИ, а также «все силовые структуры – от ГБР и СБУ до прокуратуры».
Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.
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Украине предрекли превращение в пустыню
Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта.
«Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий.
Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны.
«Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий.
По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось.
«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он.
Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы.
Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке.
Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube.
В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости».
«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он.
Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык.
«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов.
Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного.
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения.
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Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
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Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
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США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2»
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Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн.
Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости».
«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник.
Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики.
«Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн.
Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».