Российскому газу приписали американские недостатки

Вашингтон нашел очередной аргумент против «Северного потока – 2»: на сей раз в ход пошла забота об окружающей среде. Россия будет гнать по трубопроводу «самый грязный на Земле природный газ», заявила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. В российском правительстве ответили – вред природе наносит как раз таки американский сжиженный газ. Зачем Америка создает негативный имидж российскому топливу?

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана». «Это плохо для нашего климата», – подчеркнула глава американского минэнерго, выступая в четверг на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей Конгресса. Грэнхолм добавила, что США считают этот газопровод «очень опасным», и выразила некоторое недоумение – почему вопрос о санкциях против «Северного потока – 2» не возник раньше.

В пятницу заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак, в недавнем прошлом возглавлявший министерство энергетики. «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт-ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – пояснил замглавы правительства России.

«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, – указал Новак. – В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией». Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве в том числе вопросы защиты окружающей среды, отметила, что при добыче и транспортировке российского газа используются наилучшие доступные технологии. «Это действительно экологичное производство», – цитировал ТАСС заявление Абрамченко.

«Среди всех углеводородов природный газ является самым экологически чистым по отношению к углю. Он не имеет выбросов твердых веществ при сгорании», – пояснил радиостанции «Говорит Москва» глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он также отметил, что сжиженный природный газ (СПГ), который экспортируют Соединенные Штаты, имеет большое количество примесей, а способ его добычи загрязняет окружающую среду. «Тот газ, который добывает Америка и поставляет на весь мир в виде СПГ – вот он грязный газ, потому что при добыче этого газа применяется гидроразрыв», – подчеркнул депутат, назвав американскую чиновницу «невменяемым человеком».

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – иронически заметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Добавим, что действующая министр энергетики США Грэнхолм имеет к отрасли весьма косвенное отношение. По образованию она политолог и юрист, работала федеральным прокурором в Детройте, стала первой женщиной на посту генпрокурора штата Мичиган, а затем и первой женщиной – губернатором штата. За время работы губернатором Грэнхолм обзавелась массой связей в руководстве американского автопрома.

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Как отмечали американские аналитики, Джо Байден взял ее в свою администрацию с целью вдохнуть новую жизнь в автоиндустрию и ускорить переход на электромобили. Кроме того, Грэнхолм отвечает за управление ядерной оружейной программой страны (в сотрудничестве с Пентагоном), инициативой по исследованию и энергосбережению, а также курирует продвижение инновационных энергетических технологий. Но, как отмечают эксперты, с определением чистоты транспортируемого природного газа у министра – проблемы.

Самый грязный газ – американский СПГ, который «является чемпионом по парниковым выбросам», потягаться с ним в этом вопросе может только австралийский сжиженный газ», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Эксперт подтвердил слова вице-премьера Новака о способе добычи газа в США – именно гидроразрыв пласта провоцирует большой выброс парниковых газов. «Транспортировка топлива на побережье в Мексиканский залив тоже связана с вредными выбросами, потому что на это тратится энергия, – рассказал эксперт. – Далее газ сжижают, затем переправляют через океан, разжижают, то есть переводят в газообразное состояние, и только после этого доставляют потребителям. И на каждом этапе данной цепочки также тратится энергия, что повышает уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу».

У российского Газпрома, заверил Юшков, добыча газа довольно эффективна. Компания прокачивает топливо по газопроводам без дополнительных манипуляций, «поэтому согласно международной классификации, российский газ является наиболее конкурентным топливом».

Если с технической точки зрения Грэнхолм допустила явную ошибку, то политически это заявление выглядит вполне логичным и выверенным. «Молоток» климата – очень удобный инструмент, и нас будут им бить постоянно. Сейчас он оказался в руках министра энергетики США», – сказал газет ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, «климатическая повестка будет вовсю использоваться против России».

Как ранее отметил Дробницкий, тема борьбы с изменениями климата для администрации Байдена становится инструментом для решения внешнеполитических вопросов. По мнению эксперта, «идеология вызванного человеческой деятельностью изменения климата (а это именно идеология, а не наука) является удобным инструментом регулирования международного разделения труда». Если в Вашингтоне будут формировать повестку в данном вопросе, это даст ему возможность дирижировать индустриальной и сельскохозяйственной политикой целых континентов, считает Дробницкий.

При этом, заметил американист, заявление Грэнхолм, направленное против «Северного потока – 2», нужно также рассматривать в контексте конфликтов внутри администрации Байдена. Собеседник напомнил о том, что «американские власти сперва ввели санкции против участников строительства «Северного потока – 2», а затем, однако, приостановили действие своего запрета».

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«Это компромиссное решение, потому что спецпредставителю Белого дома по вопросам климата Джону Керри и советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану было важно, чтобы выстраивание отношений с Германией – главным получателем российского газа по «Северному потоку – 2» – шло так, как они наметили. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен хотел продемонстрировать своим политическим сторонникам и спонсорам, что он достаточно жестко действует по обещанной ранее линии», – пояснил эксперт.

«Поэтому Госдеп ввел санкции против «Северного потока – 2», а президент с подачи Керри и Салливана приостановил действие этих запретительных мер. Мы имеем дело с воюющей внутри себя администрацией США. Грэнхолм находится ближе к Блинкену, чем к Салливану, и поэтому гнет свою линию», – пояснил собеседник.

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