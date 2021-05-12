Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
Перейти в раздел…

Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 8 комментариев

Таджики против киргизов: новая война?

Перейти в раздел…

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...

В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
    В СК опровергли сообщения о заложенном в школе в Казани взрывном устройстве Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт» Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию В Черное море зашел патрульный корабль Франции
    Ветеран «Альфы» рассказал, как правильно вести себя при нападении на школу Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Предупредивших об угрозе распада Франции военных призвали уволиться На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
    Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие Москва выслала румынского дипломата в ответ на действия Бухареста Каскадер-любитель рухнул с высоты на «Ниве» при попытке сделать сальто назад В Екатеринбурге автомобиль наехал на толпу пешеходов

    обстрел Израиля


    Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву

    украинская оппозиция


    Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене

    новые правила


    В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений

    Видео

    130 лет назад


    Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

    9 Мая


    Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

    выплата компенсаций


    Зачем Чехия требует от Москвы невозможного

    майские праздники


    Экономика Крыма вырвалась из инфраструктурной ловушки

    «помнить войну»


    Сергей Худиев: В эти дни нужно меньше карнавала

    «самое значимое»


    Тимофей Бордачев: Когда 9 Мая победит в «войнах памяти»

    «Мы – дети детей войны»


    Герман Садулаев: «Тиктокеры», не помнящие родства, становятся легкой добычей вражеской агитации

    последние дни войны


    Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

    на ваш взгляд


    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?

    России предстоит повторить сланцевую революцию США

    Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа    12 мая 2021, 08:30
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам?

    Обеспеченность России запасами нефти при текущем уровне добычи составляет 59 лет, природного газа - 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК.

    При этом, данные Минприроды расходятся с оценками Счетной палаты, которая та дала буквально год назад – в конце мая 2020 года. Там посчитали, что разведанных запасах на разрабатываемых месторождениях нефти хватит на 35 лет добычи, а природного газа – более чем на 50 лет. То есть оценка Счетной палаты почти вдвое меньше, чем у Минприроды. Ведомство Алексея Кудрина переживает о том, что потенциал открытия крупных месторождений в освоенных нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан. Без учета трудноизвлекаемой нефти, которая составляет 65% всех запасов, срок и вовсе не превышает 20 лет, считают в СП.

    В Роснедре оценки российских запасов углеводородов тоже не очень оптимистичны. Запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных - только на 19 лет, говорил ранее глава Роснедр Евгений Киселев. Запасов газа, по оценке Роснедр, должно хватить более, чем на 60 лет.

    Почему разница в оценках запасов углеводородов так сильно разниться? Неужели уже через 20 лет нефть в России иссякнет, и наш бюджет потеряет значительную часть доходов. Сейчас нефтегазовые доходы составляют половину доходов страны.

    Однако паниковать России еще рано. Разница в оценке запасов объясняется разными методологиями подсчетов. Минприроды использует традиционный геологической подсчет, доставшийся нам от СССР: учитывается все, что есть под землей, поэтому запасы выходят большие. «Это методика ABC. Буквы показывают степень разведанности и точности запасов. Первые две буквы (А и В) говорят, например, о разведанных запасах на месторождениях, где уже идет добыча»,  - объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Тогда как Счетная палата исходит из международной оценки коммерческих извлекаемых запасов, то есть из оценки запасов месторождений, где уже ведется добыча, поэтому здесь цифра меньше, объясняет Игорь Юшков.  «Нефтяные компании берут месторождение, смотрят, сколько там есть под землей, и записывает себе на баланс только коммерчески рентабельные объемы, которые компания сможет извлечь и получить прибыль. Это западный подход. Зачем считать то, что не принесет тебе деньги, а значит, не будет добыто?», - говорит отраслевой эксперт. В жестком варианте компания оценивают только те рентабельные запасы углеводородов, которые она успеет извлечь за время действия лицензии на это месторождение (обычно это 10-20 лет). Но это редкость.

    Однако у западной методики оценки (тот же BP ее использует), оценка динамическая, объемы запасов углеводородов постоянно меняется, например, в зависимости от среднегодовой цены на нефть.

    «Если нефть дорожает, то на баланс ставятся больше запасов, так как нерентабельные месторождения превращаются в рентабельные. И наоборот: как только цены на нефть падают, то и рентабельные запасы сокращаются. Например, так скачут оценки запасов в Канаде, где себестоимость добычи нефть из битумных песков высокая. Та же ситуация и с шельфовыми месторождениями», - поясняет Юшков.

    Поэтому страшилки о том, что Россия проснется через 20 лет и у нее окажется ни капали нефти и газа, вряд ли сбудутся.

    Потому что, во-первых, коммерчески рентабельные запасы нефти и газа – это величина не постоянная, а меняющаяся. Во-вторых, с каждый годов открываются новые месторождения. В-третьих, за эти годы может снизиться и добыча, а значит, запасов хватит на больше количество лет, поясняет Юшков.

    По словам Киселева, не было ни одного года, когда бы Роснедра не сообщали, что прирост запасов по нефти и газу больше, чем объем добычи. По данным Роснедр, прирост геологических запасов нефти по категориям С1+С2 достиг 559,8 млн т, газа - 1,618 трлн м3, газового конденсата - 54,4 млн т. По нефти и газовому конденсату прирост запасов превысил объем добычи на 19,8%, по газу - в 2,3 раза. На госучет в 2020 году впервые были поставлены 49 месторождений углеводородного сырья по сравнению с 59 месторождениями в 2019 году.

    Даже в сложном 2020 году российские нефтегазовые компании увеличили затраты на геологоразведочные работы (ГРР) более чем на 8%. Хотя Минприроды из-за сложной ситуации в отрасли ожидало 20%-ное падение затрат на ГРР. В физическом выражении ГРР также выросли.

    Фанаты зеленой энергетики верят, что в 21 веке мир откажется от углеродов. Однако Юшков в это не верит. Доля потребления нефти будет снижаться, измениться региональная картина потребления, но топливо никуда не денется.

    «Поэтому я не думаю, что через 20 лет нефть закончит. В целом мир в будущем откажется от нефти скорее не потому, что нефть закончится, а потому что это топливо постепенно будет переходить в другое качество. Если сейчас нефть потребляется в основном как моторное топливо, то через десятилетия машины, возможно, будут ездить на чем-то другом, а нефть будут использовать в виде сырья для нефтехимии и других отраслях», - считает Юшков.

    При этом, если Европа будет отказывать от употребления углеводородов, о чем она заявила, то вот Китаю, Индии, Африки и другим развивающимся странам с растущим потреблением будет сложнее избавиться от черного золота.

    «Можно смело сказать, что в 21 веке нас ждет ужесточение межтопливной конкуренции. Но потреблять, по-прежнему, будут все – и нефть, и газ, и солнечная, и ветряная, и гидроэнергетика. Просто уже не будет доминирующего источника энергии, как сейчас. А уйдут ли вообще углеводороды – пока не ясно», - считает эксперт ФНЭБ.

    Впрочем, России есть о чем беспокоится. У нее имеются проблемы с увеличением объемов добычи нефти. Старые советские месторождения истощаются, а новые нефтегазовых провинции открываются крайне редко. «Последний большой проект, который был реализован и введен в эксплуатацию в российской время с нуля – это Ванкорский кластер месторождений, которую Роснефть хочет подключить к проекту «Восток Ойл». Но и эта провинция уже вышла на полку и снижается объемы добычи. России нужно вводить что-то на смену старым месторождениям, чтобы удержать объем добычи нефти на доковидном уровне 2019 года», - поясняет Игорь Юшков.

    К сожалению, здесь мешает не только период низких цен на нефть, но и лишение России доступа к западным технологиям для разработки трудноизвлекаемой нефти. Например, нам нужны технологии для добычи сланцевой нефти на месторождении Баженовой свиты.

    «Баженова свита удобно расположена в Западной Сибири, где есть вся инфраструктура – нефтепроводы, электросети и т.д. Но себестоимость добычи здесь очень высокая.

    России надо разработать технологию, которая позволит сделать добычу нефти на этом месторождении рентабельной. По сути, нам предстоит повторить сланцевую революцию США»,

    - говорит Юшков. Сможет ли Москва это сделать? Пока никто не знает ответ.

    А если цена на нефть в будущем будет держаться в районе 20 долларах за баррель, то нерентабельными окажутся многие российские проекты. «Об арктических месторождениях точно придется забыть. Однако полностью с рынка нефти Россия все равно не уйдет, так как многие месторождения имеют хорошую экономику»,  - говорит собеседник.

    По газу ситуация у России куда легче. Как минимум таких проблем с добычей здесь нет. У Газпрома открыто много месторождений.

    «Потенциал России как производителя газа остается высоким как за счет действующих, так и за счет пока еще только подтвержденных запасов. И он продолжит расти, так как осваиваются арктические территории. Наша страна обладает одной четвертой всех мировых запасов данного ресурса, а это почти 47 трлн кубометров. За последнее десятилетие потребление газа в мире возросло на 20%. Средний прирост добычи – 2,6 % в год», - говорит доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

    Новые технологии для геологоразведки и добычи газа в труднодоступных местах в стране имеются. «Например, «Севернефтегазпром» представил технологию добычи туронского газа. С ее помощью уже удалось добыть более 1 млрд кубометров из труднодоступных залежей в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении», - указывает Каленов.

    Единственное, было бы неплохо подтянуть добычу газа географически – продолжить освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока, считает Юшков.

    С востребованностью газа на фоне увлечения Европы «зеленой» энергетики тоже проблем значительно меньше. «Из метана можно делать водород, который очень желанным считают в Европе», - напоминает Юшков. Даже «Северные потоки» в будущем можно будет передать под подставку не газа, а водорода из России в ЕС. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •