Что ждет российский газ после зимних рекордов

Холодная зима открыла Европе глаза на сжиженный природный газ – надеяться на его поставки в самый критический момент не стоит. Рассчитывать можно только на российский трубопроводный газ. Европейцы, в том числе поляки, уже два месяца закупают его в рекордных объемах. Но ситуация начала меняться с приходом тепла – у российского газа на европейском рынке вновь появились конкуренты.

Второй месяц подряд Газпром ставит рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье. С начала года экспорт вырос почти на 33% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Объем поставок вырос до 34,5 млрд кубометров газа.

«В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. В этих условиях мы продолжили надежно обеспечивать потребителей газом», – пояснили в Газпроме.

Наращивали закупки абсолютно все страны Европы, даже те, кто в прошлом году часто выбирал вместо российского конкурирующий газ. Это была и Турция, и даже весьма негативно настроенная к Москве Польша.

Так, поставки газа в Турцию за два месяца выросли на 53%, а в феврале и вовсе более чем в два раза по сравнению с февралем прошлого года. Польша купила с начала года более чем на треть больше российского газа, чем годом ранее.

Поставки в Германию увеличились на 33%, в Грецию и Францию – почти на треть, в Италию, Венгрию, Францию, Болгарию, Сербию и Румынию – от 55% до 85%.

Также продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири – 1». Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. В итоге в феврале Газпром поставил китайцам в 3,2 раза больше газа, чем в феврале прошлого года. Это вполне понятно – ведь СПГ, который сюда приходит, стоит явно дороже. И хотя в Азии потеплело и спрос на газ, как и его цена, снизился, этот регион, по всем прогнозам, будет являться центром для роста поставок газа в любом виде еще не одно десятилетие. Не за горами может быть новое соглашение между Россией и Китаем о строительстве второй «Силы Сибири».

Относительно перспектив российского газа споры идут на европейском рынке. После провала 2020 года, начало года оказалось рекордным. Европа не только активно импортирует газ из России, но еще и рекордно опустошила свои подземные хранилища газа (ПХГ). К 27 февраля запасы ПХГ стран ЕС снизились до 39 млрд кубометров и даже при нынешнем темпе отбора окажутся в конце сезона ниже 30 млрд кубометров. Это только на руку Газпрому. Потому что после окончания отопительного сезона европейцам придется начать закачку газа в ПХГ за счет импорта. Тем самым это обеспечит Газпрому стабильный экспорт газа в Европу в течение всего года, а не только в отопительный сезон.

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Однако BloombergNEF неожиданно посчитал, что газовые хранилища Европы к концу лета все равно не будут заполнены под завязку. Там останется еще достаточно места.

Там считают, что поставки газа в Европу снизятся весной и летом, потому что за пределами Европы будет наблюдаться повышенный спрос на газ и его низкое предложение. Компания прогнозирует, что средний объем импорта СПГ в Европу летом 2021 года составит 192 млн кубометров в день против предыдущего прогноза на уровне 236 млн кубометров в день. Объем поставок газа из России в северо-западную Европу снизится летом на 26 млн кубометров в день против предыдущего прогноза, пишет BloombergNEF. По сути, речь идет о том, что спрос на газ в Европе будет превышать предложение.

Однако эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что европейцам крайне важно закачать газ в подземные хранилища, поэтому они будут активно закупать голубое топливо, в том числе у России. И газа хватит на всех. «Во-первых, подземные хранилища газа в Европе и не должны быть заполнены к концу лета. Окончание закачки, как правило, происходит осенью, включая октябрь. Она, по сути, заканчивается в тот момент, когда начинается отбор газа из ПХГ в отопительный сезон», – поясняет Игорь Юшков.

Во-вторых, окончание отопительного сезона с 1 апреля автоматически означает сезонное снижение спроса на газ.

В-третьих, ситуация с СПГ на европейском рынке меняется. Одна из причин рекордных поставок Газпрома в январе-феврале заключается в том, что весь СПГ ушел в Азию. Там из-за морозов цены на газ достигали заоблачных величин. Но главное, что везти СПГ в Азию стало куда выгодней, чем в Европу.

Однако со второй половины февраля ситуация меняется: потребление газа в Азии снижается, так как там стало теплее. «Ряду поставщиков СПГ снова стало выгодно гнать товар в Европу, в том числе российскому «Новатэку» и американцам. Поэтому конкуренция на европейском рынке увеличивается», – говорит Юшков.

При этом стоимость российского газа будет постепенно расти в контрактах с нефтяной привязкой благодаря восстановлению цен на нефть (с лагом в шесть месяцев). Часть контрактов Газпрома с европейцами имеют спотовую привязку, но, судя по всему, и на споте цены не будут низкими.

Если раньше Газпром закладывал на 2021 год среднюю стоимость газа в 170 долларов за тысячу кубометров, то по итогам января его ожидания выросли до более чем 200 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в 2020 году средняя экспортная цена на российский газ составила всего 127 долларов за тысячу кубометров при экспертной оценке себестоимости с учетом налогов в 100 долларов за тысячу кубометров. В 2019 году средняя цена была 189 долларов за тысячу кубов. Иными словами, Газпром может заработать в этом году даже больше, чем в докризисном 2019 году при том же уровне продаж.

«Минус заключается в том, что конкурентное преимущество в цене будет уходить. Поэтому по сравнению с январем другие поставщики, конечно, потеснят Газпром на европейском рынке. Однако такого же провала, как в 2020 году, не будет. Ситуация будет гораздо лучше. Газпром по-прежнему останется крупным конкурентоспособным поставщиком. Европейцы все равно будут покупать у него довольно много газа для закачки в подземные хранилища в течение всего года», – считает Юшков.

Захотят ли сами европейцы забивать свои подземные хранилища газом, который будет стоить дороже, чем еще недавно? «Наоборот,

европейцы этой зимой получили негативный опыт в отношении СПГ. Они воочию увидели, что если зима в Азии морозная и там взлетают цены на газ, то все поставщики СПГ бросают Европу и уходят туда. Поэтому к следующей зиме они постараются закачать в ПХГ как можно больше топлива»,

– считает Юшков.

Надежды на СПГ в морозные дни нет никакой. Зато трубопроводные поставки газа в очередной раз продемонстрировали европейским странам свою надежность в критичные периоды.

Если европейцы не заполнят подземные хранилища газа под завязку, то это чревато проблемами холодной зимой. Цены на газ могут взлететь до небывалых высот уже в самой Европе на спотовых рынках.

«Европейцев напугала эта зима. Более рационально, без ажиотажа, потихоньку покупать газ в течение года и закачивать его в подземные хранилища, чтобы зимой не столкнуться с проблемой дефицита газа и роста цены», – говорит Юшков.

Поэтому месячные рекорды Газпрома, скорее всего, завершатся. В марте тоже будут хорошие продажи по сравнению с мартом прошлого года, однако они будут ниже, чем в начале года, считает эксперт ФНЭБ. Но резкого провала явно не будет, так как СПГ начал потихоньку возвращаться в Европу. «Но если в марте снова ударят морозы, то возрастающий спрос европейцам придется покрывать только за счет текущего импорта. В подземных хранилищах уже почти ничего не осталось», – заключает Юшков.