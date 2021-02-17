Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост?

Акции «Роснефти» обновили исторический рекорд: в моменте стоимость одной акции превысила 528 рублей. «Роснефти» удалось обойти по капитализации Газпром, который обычно стоит дороже этой нефтяной компании. Самая дорогая в России компания – это Сбербанк (цена 6,08 трлн рублей), а вот второе место вместо Газпрома (5,41 трлн) заняла «Роснефть» (5,55 трлн).

Взлететь акциям «Роснефти» помогла встреча президента Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, приуроченная к выходу финансовой отчетности компании за 2020 год. Чистая прибыль «Роснефти» в прошлом году снизилась почти на 80%. Однако в контексте нефтяного кризиса в прошлом году этот результат расценивается всеми как успех. Потому что все остальные нефтяные компании в мире, опубликовавшие итоги 2020 года, отчитались об убытках. «Роснефть» же смогла закончить прошлый год все-таки с прибылью. Рынок оценил такой успех по достоинству.

Для сравнения: нефтяной концерн BP завершил прошлый год с 20,31 млрд долларов убытка. Тогда как «Роснефть» получила чистую прибыль по МСФО в размере 174 млрд рублей, или 2,2 млрд долларов.

Кстати, BP тоже может радоваться за «Роснефть», потому что является ее акционером (владеет 19,75% акций). И теперь тоже сможет рассчитывать на дивиденды от российской компании. Выиграть на акциях «Роснефти» можно было и простым инвесторам, даже если бы они вложились в бумаги компании только в конце 2020 года. С начала года акции «Роснефти» выросли на 21,15% (на 16 февраля 2021 года), долгосрочный инвестор мог поймать все это движение, говорит старший персональный брокер «БКС Мир Инвестиций» Виктор Щеглов.

Как российской нефтяной компании удалось так сильно выделиться на фоне других мировых нефтяных компаний и выйти из нефтяного кризиса 2020 года с прибылью?

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Первый и третий кварталы 2020 года для «Роснефти» были убыточными. По сути, ее спас четвертый квартал, в котором «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль в размере 324 млрд рублей, или 4,3 млрд долларов. Для сравнения, в третьем квартале был убыток в 64 млрд рублей. Объяснение простое: «Роснефть» закрыла в декабре удачную сделку по проекту «Восток Ойл». Она продала 10% участия в этом проекте швейцарскому концерну Trafigura. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в 7–10 млрд долларов.

«Восток Ойл» – это новый стратегический проект «Роснефти» с ресурсной базой в 6 млрд тонн нефти. Предполагается, что первая очередь проекта позволит продавать до 50 млн тонн нефти, вторая – до 100 млн тонн. К 2030–2033 годам совокупная добыча компании должна превысить 2 млн баррелей в сутки.

Однако финансовая отчетность «Роснефти» все-таки содержит в себе и сложности. Долги компании на конец 2020 года выросли до 8,5 трлн рублей. «С учетом прибыли компании в 2020 году в размере 174 млрд рублей это означает, что для погашения долга концерну понадобится около 48 лет. Так что вопросы прибыльности и капитализации, равно как и динамика стоимости акций компании, под большим вопросом», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Газпром за прошлый год еще не отчитался, но за девять месяцев компания получила чистый убыток в размере более 218 млрд рублей по сравнению с прибылью в 1,1 трлн рублей в 2019 году. И такие результаты вполне понятны. Спрос на газ в Европе сильно упал из-за пандемии и рекордно заполненных подземных хранилищ. А то, что покупали, приходилось отдавать по крайне низким ценам, порой даже ниже окупаемости. Ко всему прочему европейский рынок газа заполонили танкеры СПГ, который перестали брать в Азии и который резко подешевел. В итоге экспорт Газпрома в дальнее зарубежье в 2020 году упал на 10%. Прибыли там просто неоткуда было взяться. Хотя четвертый квартал обещает быть намного лучше благодаря началу отопительного сезона.

И все же газовый холдинг рано списывать со счетов.

«Газпром – наш фаворит в нефтегазовой отрасли. Он способен восстановить лидирующие позиции.

На это есть множество причин. В частности, дефицит СПГ в мире на фоне похолодания сделал европейский газовый рынок более сбалансированным», – считает Щеглов.

Этой зимой весь СПГ ринулся в Азию, где зима выдалась холодной и резко вырос спрос на газ, несмотря на его резкое удорожание. В Европе при этом тоже выдалась холодная зима, что требует закупать больше газа. Если продавцы американского СПГ отказались от поставок в Европу и повезли свои танкеры в Азию ради большей прибыли, то российский газ стабильно поступает европейским потребителям.

В итоге в январе европейцы купили рекордное количество газа у Газпрома – 19,4 млрд кубометров (на 6,1 млрд больше, чем в январе 2019 года). Это исторический рекорд – так много в январе Газпром еще никогда не продавал. Закупку у Газпрома увеличили все крупные игроки: Германия, Италия, Турция, Франция, Нидерланды и даже «страдающая от зависимости от российского газа» Польша. И, судя по ситуации с сохранением холодов в Европе и опустошением хранилищ газа, февраль тоже ожидается для Газпрома рекордным. Уже к 3 февраля запасы газа в подземных хранилищах газа Европы сократились до 50%. А потом регион накрыли морозы и снегопады. И буквально через пять дней уровень заполненности европейских хранилищ снизился уже до 48% (данные Gas Infrastructure Europe, GIE). В некоторых странах и того ниже.

На 6 февраля европейцы извлекли из хранилищ 47 млрд кубометров газа, а до окончания зимы еще далеко. Для понимания: за всю прошлую зиму из хранилищ был извлечен меньший объем газа. Поставки газа во Францию с начала года выросли в полтора раза, заявил Газпром 16 февраля. Запасы газа в стране оказались уже ниже 30%. Это самые низкие запасы в Европе. Это значит, что французы продолжат покупать у Газпрома.

«Ситуация на европейском рынке улучшает перспективы Газпрома не только на первый квартал, но и на весь 2021 год, поскольку цены на газ должны быть более высокими в период пополнения запасов в Европе, даже после того как потеплеет и на рынок вернется СПГ», – говорит Щеглов. Иначе говоря, даже после окончания отопительного сезона резкого спада потребления газа не будет – потому что газ будет скупаться для пополнения подземных хранилищ. А значит, не должно быть и резких ценовых колебаний на рынке газа.

Инвесторы в акции Газпрома с начала года тоже могли неплохо заработать. Акции компании не отстают в этом году от рынка: нефтегазовый сектор с начала года прибавил 8,2%, а Газпром вырос на 9,17% и выглядит лучше рынка,

отмечает Щеглов.

Помимо «Роснефти» и Газпрома, он выделяет еще две российские компании, на которые стоит обратить внимание с точки зрения инвестирования. «Могут выстрелить акции «АФК Система» на фоне дисконта к стоимости чистых активов, и ближайшее IPO станет драйвером роста. А также акции «Русала» на фоне раскорелляции с ГМК «Норильский Никель» и роста стоимости корзины металлов», – считает Щеглов. «Русал» наращивает производство алюминия, а также продажи металла в Европе. Уже в конце 2020 года цены на алюминий выросли, поэтому от компании ожидается хороший финансовый отчет за четвертый квартал.

Деев считает, что в условиях нестабильности сырьевых цен и снижения доли Газпрома на европейском рынке стоит обратить внимание на акции корпораций, которые занимаются добычей драгоценных и редкоземельных металлов. Это «Норникель», «Полюс» и «Полиметалл».

«Золото, серебро, палладий, платина и другие металлы востребованы в современной глобальной экономике, а эти организации имеют самую большую ресурсную базу. Многие редкие металлы, востребованные в космической и авиапромышленности, близки к исчерпанию, и цены на них будут расти. Спрос на серебро высок в ВИЭ, что актуально для планов ЕС и других государств по декарбонизации экономики. Его стоимость вырастет в этом году на 30%. Палладий и платина востребованы в автопромышленности», – поясняет собеседник.

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