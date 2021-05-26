Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

«Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
Разделы

Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
Перейти в раздел…

Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
Перейти в раздел…

США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это признано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...

В экзекуциях должна быть логика

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
Подробности...

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
  • За флаги Белоруссии

  • За флаги IIHF

  • За флаги России

  • За все снятые флаги
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения
    Американские эксперты: Встреча Путина и Байдена пройдет без мяса Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение Три японских рыбака погибли после столкновения с российским судном «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения
    Псаки заявила о серьезном отношении США к данным о вторжении НЛО В бундестаге заявили о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair Соловьев обвинил Манижу в предательстве национальной культуры РЖД решили сократить число вагонов-ресторанов
    В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске Загадочную военную базу обнаружили на ключевом маршруте поставок нефти В России испытали модель самолета сверхкороткого взлета «Партизан»

    Главная тема


    Как инцидент в Минске ударил по "Северному потоку – 2"

    «почти достроен»


    Байден назвал санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными

    «Черная книга Беларуси»


    Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии

    замена флагов


    Депутат Европарламента: Латвия поддержала Протасевича диким способом

    Видео

    запрет полетов


    Украина может стать главным карателем Белоруссии

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    резня в Потаватоми


    США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
    Дмитрий Дробницкий

    Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		26 мая 2021, 09:06

    Еще пару месяцев назад при чтении мейнстримной прессы США, Великобритании и материковой Европы создавалось ощущение, что новая генерация глобального начальства в лице администрации Байдена неостановимо движется к тотальной победе.

    Причем верх одерживает не только «грубая» стратегическая сила Запада, но и его новейшая «инклюзивная» ультралиберальная идеология, отрицающая любые традиционные формы организации общества и личной жизни человека — от суверенной государственности и культурных традиций до семьи и сексуально-гендерной воспитанности.

    Эта нарочитая победительность была подхвачена и за пределами коллективного Запада. В том числе, и у нас в стране. Не то чтобы все были рады этой победе. Отнюдь! Многим откровенно не нравится современная леволиберальная культурная повестка Вашингтона и выстраиваемого им «Альянса демократий». Но уже почти никто не сомневается в том, что эта повестка в конце концов будет повсеместно принята (а если надо — то и навязана). Во всяком случае, в «Альянсе» и тех странах, которым с ним будет разрешено торговать и у него культурно окормляться.

    Но не всё так просто. Дело даже не в том, что «культурная программа» глобального либерализма отвергается половиной жителей Запада и уверенным большинством людей за его пределами. Это-то как раз можно не рассматривать как серьезное препятствие. Дело в другом. Новейшая левая повестка вступает в противоречие с задачей эффективной конкуренции с так называемыми «автократиями» — то есть с теми странами и блоками, которые не приняли новой идеологии.

    Между тем, задача «показать эффективность и конкурентоспособность» либеральной демократии была поставлена нынешней администрацией Белого Дома не ради пиара. То, что в турбуленции следующих 10-15 лет Запад может начать проигрывать в борьбе с «неинклюзивными режимами» (простыми словами — с «плохими парнями»), американские аналитики начали говорить еще в начале 2010-х. И как только эта задача была признана Белым Домом приоритетной, тон публикаций в мейнстримной западной прессе стал меняться, сигнализируя об очевидном неблагополучии и даже наметившемся расколе в стане «победителей».

    Фото: Visions of America/Education Ima/ТАСС

    Взять хотя бы недовольство левого крыла Демократической партии США политикой Белого Дома в отношении очередного кризиса на Ближнем Востоке. Даже после достигнутого при посредничестве Египта прекращения огня американские ультрапрогрессисты требуют осудить Израиль за неизбирательное применение силы и нарушение прав человека в секторе Газа. Они утверждают, что в еврейском государстве установлен режим апартеида и предлагают прекратить поставки ему вооружений. Разумеется, звучит критика и со стороны республиканцев — они, напротив, возмущены тем, что администрация недостаточно решительно поддерживает Израиль. Но на это возмущение Белый Дом сегодня вполне может себе позволить не обращать внимание.

    А вот на недовольство левых… Резкие заявления сделаны и молодыми радикалами, иммигрантами из мусульманских стран — конгрессвумен Рашидой Талиб и Ильханой Омар, и демократическими тяжеловесами — Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен. И тем, и другим доверяют политические активисты на местах, к ним прислушиваются влиятельные спонсоры партии и губернаторский корпус.

    Опытным бюрократам либерального истеблишмента удалось в 2020-21 гг. в полной мере использовать энергию левых ультрас во время предвыборной кампании, а затем не пустить почти никого из них в новую администрацию. Но это не значит, что можно отмахнуться от их требований и не воспринимать всерьез их идей. Дело даже не в пресловутом давлении улицы, которую контролируют социалисты. Дело в том, что идеологическая повестка, которую активно поддерживают спонсоры Демпартии, формируется именно радикальным крылом партии.

    Без этой идеологии, одними лишь политтехнологическими манипуляциями и админресурсом, решить вопрос о власти в США и Европе невозможно. Сохранение контроля над технологиями, ресурсами и международным разделением труда за транснациональными корпорациями и международной финансовой элитой требует установление новой системы ценностей. Пока сохраняется старая, неизбежно постоянное воспроизведение консервативно-популистского сопротивление «дивному новому миру». И это сопротивление может рано или поздно опрокинуть глобальное начальство.

    Поэтому даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Преподавание так называемой критической расовой теории (КРТ), постоянные атаки на «токсичную маскулинность», объявление «расизмом» любого проявления не только патриотических чувств, но даже элементарного гражданского сознания — всё это призвано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. На его месте должен быть офис глобального капитализма с «разнообразной» обслугой, проживающей в постиндустриальных «зеленых» мегаполисах.

    Это неизбежно сказывается на государственных институтах, центрах принятия решений и в целом способности «офиса» вести международные дела. Яркий тому пример — совершенно невнятная политика США во время кризиса в Газе. Белый Дом назвал это бессилие «тихой дипломатией». Хорошая попытка, но с тем же успехом можно назвать нищету тихим богатством. В интересах (и, конечно же, в силах) Вашингтона и в целом коллективного Запада было не допустить данного конфликта, а при возникновении — быстро его затушить. Но этому помешала новая идеология. Долгие колебания Белого Дома и госдепартамента и отсутствие внятной позиции США — всё это следствие паралича, возникшего из-за конфликта идеологии и эффективности (в данном случае — во внешней политике). Как международный посредник, куда эффективнее оказался Египет, которого, казалось, уже все давно списали со счетов как серьезного регионального игрока.

    Примерно та же картина наблюдается на климатическом направлении. Идеология вызванного человеческой деятельностью изменения климата (а это именно идеология, а не наука) является удобным инструментом регулирования международного разделения труда. Но если бы распространением этой идеологии занимались исключительно официальные лица Вашингтона и Брюсселя, в нее никто бы не поверил. Поэтому потребовалась целая армия «зеленых хунвейбинов», оккупировавшая академические заведения, интернет-площадки и политические организации Запада. Действуют они и на территории «автократий», но распространяются они там медленнее и имеют куда меньший успех.

    И вот убежденные защитники матери Земли уже вовсю критикуют администрацию Байдена и руководство Евросоюза за недостаточно решительные действия по сокращению потребления ископаемого топлива. Перехода на «углеродно-нейтральную экономику» они требуют прямо сейчас. Дальше — больше. Поскольку так называемыми парниковыми газами являются также метан и закись азота, «зеленые» (а это не только европейские партии с соответствующим названием, но и весь социалистический актив американских демократов) призывают по сути дела свернуть существующее сельское хозяйство.

    Причем откликаться на радикальные «антиуглеродные» требования приходится в первую очередь правительствам стран коллективного Запада. Китай, Россия и Индия далеко, а свои политики, давшие «зеленым» так много власти, рядом. Байден провел лишь первый, пристрелочный (и, надо сказать, весьма неудачный) международный саммит по климату, а нефтеносный Техас уже успел стать жертвой довольно средних снегопадов и холодов из-за увлечения «зеленой» инфраструктурой. В Европе еще даже не пришли к власти относительно умеренные «партии климата», а себестоимость электроэнергии в Старом Свете уже делает совершенно неэффективным не только материальное производство, но развитие здесь цифровых мощностей — серверы, маршрутизаторы, устройства хранения информации не Святым Духом питаются, они потребляют гигантские объемы энергии.

    Китай, эта крупнейшая «автократия» мира, пообещавший начать сокращение не то что углеводородной, а самой «грязной», угольной электрогенерации лишь с 2025 года, будет беспредельно счастлив такому конкуренту как «Альянс демократий», использующий исключительно «чистую» энергию и обладающий лишь «зеленой» инфраструктурой.

    Да и какого человека — прежде всего, на Западе! — воспитывает новая леволиберальная идеология? То, что антибелого расиста — это полбеды. «Новый человек» (невольно вспоминается идеологический отдел ЦК КПСС 1980-х) должен стать гендерно дезориентированным бессемейным космополитом, не уважающим старших и не имеющим детей. Насколько конкурентоспособны такие индивиды? Их них ведь и организации никакой не выстроишь, кроме роя. Коллектив все же предполагает некое уважение к иерархиям (хотя бы ценностным), а они запрещены новейшей идеологией.

    Более того, западный человек должен стать еще и необразованным. Бескомпромиссная борьба за «расовую справедливость» привела к тому, что в школах и ВУЗах США начинают «облегчать» учебную программу и отказываться от преподавания сложных предметов — лишь бы небелые дети не чувствовали себя «неравными». Некоторые политики уже дошли до того, что объявили сам принцип меритократии (вознаграждения по заслугам и знаниям) «расистским». Конечно, нам скажут, что вот-вот всех людей заменят роботы, которые и решат проблему эффективности либеральных демократий. Но, во-первых, этих роботов пока еще нет, а во-вторых, для их появления в промышленном масштабе нужно большое количество людей, хорошо знающих высшую математику и физику, как минимум — квантовую механику и электродинамику. А их-то как раз скоро и не окажется вовсе.

    Получается, что без новой идеологии коллективный Запада не может влиять на весь мир и даже оставаться коллективным. Но эта идеология препятствует главной его задаче — конкурировать с «не-демократиями». Где-то впереди маячит мир, в котором «автократии» повержены, а все «демократии» живут в «зеленом» постиндустриальном завтра без семьи и образования, зато с роботами. Вот только достичь этого мира невозможно… из-за самого стремления к нему.

    Это противоречие, похоже, на Западе начинают осознавать. И рано или поздно у лидеров глобального либерализма возникнет желание разрубить этот гордиев узел. Но это уже будет другая история.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •