Кто на самом деле раскалывает общество

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названо число бедных в России

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Как будет выглядеть битва России и США в космосе

Космический аппарат X-37B - это настоящая военная угроза из космоса US Air Force
США обнаружили «очень серьезную» военную угрозу России, исходящую из космоса, и намерены противостоять ей. Каковы реальные военные возможности нашей страны на орбите, как они соотносятся с американским военно-космическим потенциалом и как может выглядеть военное столкновение в космосе или же с применением космических аппаратов? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...

Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
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Выставка трупов должна быть запрещена

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Делать выставочный предмет из мертвого тела со вскрытыми внутренностями недопустимо. Это не пластик и не дерево. Это человек и брат наш. Подробности...
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Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число бедных в России
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    Алексей Алешковский

    Кто на самом деле раскалывает общество

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		10 марта 2021, 12:34

    Приятель давеча упрекнул: что, дескать, ты прицепился к либералам? Покуда ты их обличаешь, работаешь на раскол общества. Меня это, признаться, задело, и я обещал порефлексировать в соответствующем направлении.

    Не над либералами ведь смеюсь, а над идиотами, которые ими прикидываются, и отстаиваю именно либеральные ценности, – но претензия все равно понятна. Всегда полезно заглянуть в зеркало – проверить, не проступила ли пена на губах. Пафос-то весьма соблазнителен, и важно им не слишком увлечься, а то от него и до морального негодования недалеко.

    В этологии ничего плохого нет. Людям, как и животным, нужны соперники. В любви, профессии, хобби, общественном транспорте, даже в сотрудничестве – можно вспомнить хоть бы социалистические соревнования. Люди и с домашними животными ухитряются заниматься перетягиванием каната.

    Вопрос в том, когда соперники (читай – оппоненты) превращаются во врагов.

    Недавно познакомился с искренне почитаемой мною либералкой. Она говорит: ой, а я с таким удовольствием вас читаю! Я: а чего ж не лайкнете? Мне было бы очень приятно! Она: не могу, загрызут.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Я против плохих смыслов и в поиске здравого. Мне кажется, проблема возникает в тот момент, когда разговоры об идеях или интерпретации реальности переводятся в жанр личных обвинений.

    Я последние лет десять пишу в Фейсбук примерно одно и то же. Даже свой блог назвал, чтобы было понятнее, дневником реакционера. Но мне периодически начинают предъявлять: ты, мол, сволочь, продался Кремлю. Я в таких случаях со скукой думаю: а чего «либералы» так бесятся, что «патриоты» называют их продажными шкурами, врагами России, попрекают методичками и вот это всё?

    У них же совершенно одинаковая риторика, нетерпимость к инакомыслию (кто не с ними, тот против них) и одинаковый ресентимент. Небратья-близнецы. У нас вместо движения «Солидарность» надо организовать движение «Созависимость». Я теперь ношусь с идеей учредить «Созависимую газету». Спонсоры, обращайтесь!

    «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то», – говорит евангелист Марк. Очевидно, разделять и властвовать – стратегия разумная, но не универсальная. Как говорится, всё хорошо в меру.

    Идея неприятия раскола общества была декларирована на официальном уровне, когда Сергей Собянин закрыл тему демократического голосования за доминанту на Лубянской площади. Зачем именно сейчас возникли со своей идеей реэкспорта Дзержинского Прилепин сотоварищи, не очень понятно. Помониторить общественное мнение, потроллить его или закрепить иллюзию своего успеха во власти – не особо важно.

    Один из прилепинских однопартийцев написал в это время в Фейсбуке (кажется, в дальнейшем пост был удален): «Поскольку мы представляем интересы большинства, постольку мы – демократы в лучшем смысле этого слова. Так вообще повелось, что большинство – демократично (и великодушно), а меньшинства – тоталитарны (ибо склонны к сектантству). Поскольку мы представляем интересы большинства, постольку именно мы готовы уважать чужое мнение. И мы готовы воздать должное и красным, и белым – тем из них, кто боролся за свой образ будущего России, а не предавал её».

    С мыслью о тоталитарности меньшинств спорить не получается. А вот с готовностью уважать чужое мнение плохо почти у всех. Тут, как мне кажется, вопрос не в готовности отдать свою жизнь за право каких-нибудь идиотов высказывать то, от чего тебя тошнит. А в возможности принять точки зрения большинства или меньшинства как легитимные. Принудительное гражданское согласие обеспечивает государство, добровольное – только здравый смысл. Как говорят в кинокомедиях, «нам всем нужно немного успокоиться». Но что это значит? Позакрывать рты?

    Раскалывают ли общество открытые дискуссии? Мне кажется, нет. И противостояние так называемых «лагерей» естественно, как Инь и Янь. В Америке, которую мы едва ли не потеряли, демократы и республиканцы всегда грызлись друг с другом, но это не мешало им любить звездно-полосатый флаг. Проблемы США начались, когда одна идеологическая группа приватизировала моральную правоту и начала давить другую не административным, а «нравственным» ресурсом.

    Нравственный ресурс – всегда производное от чувства вины. Чтобы им манипулировать, его нужно создать. «У меня давно возникла какая-то навязчивая ассоциация, образ – нас как колонну евреев ведут ко рвам Бабьего Яра, мы дрожащими руками теребим нашивки, догадываемся зачем и куда ведут, но покорно движемся... В общем, как у классика: "Когда при нём душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдётся"», – пишет знаменитый кинопутешественник Дмитрий Крылов. То, что ведут его разве что по коридорам Останкино за гонораром, несущественно. Для него, видимо, каждая копейка как пуля.

    Можно ли это пропустить мимо ушей? У меня не получается. Пост собрал почти три тысячи лайков. Подобная бессовестная ахинея создает дискурс. Тот редкий случай, когда я готов быть непоследовательным и заявить: коллективная ответственность за коллективный идиотизм необходима. Если человек пукнул в приличном обществе, людям с хорошими лицами было бы невежливо это заметить. Но делать вид, что этим действием он произвел глубокую мудрость, а не усугубил атмосферу ненависти, довольно смешно. И только смех способен эту атмосферу развеять.

    Нравственный посыл, предостерегающий от раскола общества, мне очень близок. Неблизка стратегия одностороннего разоружения. Как будто нападать на глупость – это душить свободные порывы. Нам нужен не только детант, но и детокс. Пожалуй, я буду продолжать смеяться над бессмысленными и злобными «партиями», а уважать людей – не на основе сходства политических взглядов, а за наличие ума, чести и совести, которые посредством групповой экзальтации не передаются.

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