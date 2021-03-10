Кто на самом деле раскалывает общество

Приятель давеча упрекнул: что, дескать, ты прицепился к либералам? Покуда ты их обличаешь, работаешь на раскол общества. Меня это, признаться, задело, и я обещал порефлексировать в соответствующем направлении.

Не над либералами ведь смеюсь, а над идиотами, которые ими прикидываются, и отстаиваю именно либеральные ценности, – но претензия все равно понятна. Всегда полезно заглянуть в зеркало – проверить, не проступила ли пена на губах. Пафос-то весьма соблазнителен, и важно им не слишком увлечься, а то от него и до морального негодования недалеко.

В этологии ничего плохого нет. Людям, как и животным, нужны соперники. В любви, профессии, хобби, общественном транспорте, даже в сотрудничестве – можно вспомнить хоть бы социалистические соревнования. Люди и с домашними животными ухитряются заниматься перетягиванием каната.

Вопрос в том, когда соперники (читай – оппоненты) превращаются во врагов.

Недавно познакомился с искренне почитаемой мною либералкой. Она говорит: ой, а я с таким удовольствием вас читаю! Я: а чего ж не лайкнете? Мне было бы очень приятно! Она: не могу, загрызут.

Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Я против плохих смыслов и в поиске здравого. Мне кажется, проблема возникает в тот момент, когда разговоры об идеях или интерпретации реальности переводятся в жанр личных обвинений.

Я последние лет десять пишу в Фейсбук примерно одно и то же. Даже свой блог назвал, чтобы было понятнее, дневником реакционера. Но мне периодически начинают предъявлять: ты, мол, сволочь, продался Кремлю. Я в таких случаях со скукой думаю: а чего «либералы» так бесятся, что «патриоты» называют их продажными шкурами, врагами России, попрекают методичками и вот это всё?

У них же совершенно одинаковая риторика, нетерпимость к инакомыслию (кто не с ними, тот против них) и одинаковый ресентимент. Небратья-близнецы. У нас вместо движения «Солидарность» надо организовать движение «Созависимость». Я теперь ношусь с идеей учредить «Созависимую газету». Спонсоры, обращайтесь!

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то», – говорит евангелист Марк. Очевидно, разделять и властвовать – стратегия разумная, но не универсальная. Как говорится, всё хорошо в меру.

Идея неприятия раскола общества была декларирована на официальном уровне, когда Сергей Собянин закрыл тему демократического голосования за доминанту на Лубянской площади. Зачем именно сейчас возникли со своей идеей реэкспорта Дзержинского Прилепин сотоварищи, не очень понятно. Помониторить общественное мнение, потроллить его или закрепить иллюзию своего успеха во власти – не особо важно.

Один из прилепинских однопартийцев написал в это время в Фейсбуке (кажется, в дальнейшем пост был удален): «Поскольку мы представляем интересы большинства, постольку мы – демократы в лучшем смысле этого слова. Так вообще повелось, что большинство – демократично (и великодушно), а меньшинства – тоталитарны (ибо склонны к сектантству). Поскольку мы представляем интересы большинства, постольку именно мы готовы уважать чужое мнение. И мы готовы воздать должное и красным, и белым – тем из них, кто боролся за свой образ будущего России, а не предавал её».

С мыслью о тоталитарности меньшинств спорить не получается. А вот с готовностью уважать чужое мнение плохо почти у всех. Тут, как мне кажется, вопрос не в готовности отдать свою жизнь за право каких-нибудь идиотов высказывать то, от чего тебя тошнит. А в возможности принять точки зрения большинства или меньшинства как легитимные. Принудительное гражданское согласие обеспечивает государство, добровольное – только здравый смысл. Как говорят в кинокомедиях, «нам всем нужно немного успокоиться». Но что это значит? Позакрывать рты?

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Раскалывают ли общество открытые дискуссии? Мне кажется, нет. И противостояние так называемых «лагерей» естественно, как Инь и Янь. В Америке, которую мы едва ли не потеряли, демократы и республиканцы всегда грызлись друг с другом, но это не мешало им любить звездно-полосатый флаг. Проблемы США начались, когда одна идеологическая группа приватизировала моральную правоту и начала давить другую не административным, а «нравственным» ресурсом.

Нравственный ресурс – всегда производное от чувства вины. Чтобы им манипулировать, его нужно создать. «У меня давно возникла какая-то навязчивая ассоциация, образ – нас как колонну евреев ведут ко рвам Бабьего Яра, мы дрожащими руками теребим нашивки, догадываемся зачем и куда ведут, но покорно движемся... В общем, как у классика: "Когда при нём душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдётся"», – пишет знаменитый кинопутешественник Дмитрий Крылов. То, что ведут его разве что по коридорам Останкино за гонораром, несущественно. Для него, видимо, каждая копейка как пуля.

Можно ли это пропустить мимо ушей? У меня не получается. Пост собрал почти три тысячи лайков. Подобная бессовестная ахинея создает дискурс. Тот редкий случай, когда я готов быть непоследовательным и заявить: коллективная ответственность за коллективный идиотизм необходима. Если человек пукнул в приличном обществе, людям с хорошими лицами было бы невежливо это заметить. Но делать вид, что этим действием он произвел глубокую мудрость, а не усугубил атмосферу ненависти, довольно смешно. И только смех способен эту атмосферу развеять.

Нравственный посыл, предостерегающий от раскола общества, мне очень близок. Неблизка стратегия одностороннего разоружения. Как будто нападать на глупость – это душить свободные порывы. Нам нужен не только детант, но и детокс. Пожалуй, я буду продолжать смеяться над бессмысленными и злобными «партиями», а уважать людей – не на основе сходства политических взглядов, а за наличие ума, чести и совести, которые посредством групповой экзальтации не передаются.