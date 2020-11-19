Мы любим, чтобы нас пугали

Взгляд
19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
Разделы

В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
Перейти в раздел…

Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ
    В Общественной палате поддержали идею санкций за цензуру российских СМИ Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции В России отреагировали на извинения Австралии за военные преступления Назван размер мирового долга к концу 2020 года
    В Париже раскритиковали Саакашвили за поиск «агентов России» в ПАСЕ В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН Украинцам назвали стоимость вакцины от COVID-19 Губерниев заявил о деградации российского футбола
    Эксперт: Запад использует Навального для борьбы с «Северным потоком – 2» Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма В Германии собрались запретить турецких «Серых волков» В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях коронавируса у курильщиков

    Главная тема


    Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

    разгром от Сербии


    Видеоблогер «Красава» назвал истинный уровень сборной России по футболу

    политическая декларация


    Эксперт: Признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией

    «удар по солидарности»


    Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

    Видео

    подвиг комсомолки


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
    Анна Долгарева

    Мы любим, чтобы нас пугали

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		19 ноября 2020, 12:26

    Недавно разговаривали о феномене популярности либеральной повестки: почему ролики о том, как в России все плохо, набирают, условно говоря, миллионы просмотров, а ролики противоположного лагеря, патриотического – ну сотни тысяч где-то, на порядок меньше, на два порядка. Цифры, понятное дело, я привожу по верхним планкам.

    В какой-то момент вдруг осенило: феномен популярности антигосударственной идеи – он сродни феномену популярности хоррора, сродни продаваемости Стивена Кинга (насколько я помню, самый популярный современный автор), все это однокоренное.

    Почему?

    На берегу договоримся так: повестку я буду называть иногда либеральной, иногда антигосударственной, хотя, конечно, вернее второе определение. Другое дело, что определение «либеральная» прилипло к повестке как банный лист. Карательские мечты мало общего имеют с либерализмом, не только в вольтерьянском его изводе, но и в современном. Почему либерализмом у нас называют всю антигосударственную повестку подряд – науке неизвестно, либеральны эти представления разве что по сравнению с концом тридцатых годов двадцатого века, и то не всегда и не во всем.

    Так вот, почему феномен популярности либеральной повестки я называю однокоренным с феноменом популярности хоррора? Ответ на самом деле прост: и то, и другое апеллирует к нашим страхам.

    Либеральная повестка довольно чернушна, где-то в рамках общей оппозиционности, где-то за рамками. Девочка-девочка, черный воронок едет по твоей улице. Мальчик-мальчик, у тебя кровавая гэбня под кроватью.

    Историка Дмитриева осудили и посадили за невинные вещи, а значит, и тебя могут осудить и посадить, договорились же, что вещи невинные. Мишу Ефремова, который рос, как цветок, в атмосфере всеобщей любви, тоже посадили. Кирилла Серебренникова, который такой же, как мы, такой же, как ты, вот он, в одном рукопожатии, ты спектакли его смотрел, оштрафовали. Как страшно жить. Бояться сладко.

    Фото: Global Look Press

    Мы любим, чтобы нас попугали. Ребенок просит отца рассказать ему страшную сказку. Сладко, сладко бояться, лежа под теплым одеялом. Это перчик и горчица, это острые эмоции, которых не хватает в пресной жизни. Ух, аж дух захватило. Пойдем в парк аттракционов, полетаем над землей, так, чтобы желудок к горлу подкатывал. Круто как, страшно как. На Хэллоуин – страшная зубастая тыква и жуткий фильм. Здорово.

    В сытой стране, где все более-менее нормально поскрипывает, но не хватает общественных смыслов, что же и делать, как не тешить себя пугалками? Жизнь от этого кажется ярче, насыщеннее, острее. Интереснее. Вот и смысл какой-никакой появляется. Сравните: ничего не делать или посмотреть качественный хоррор? А социальный хоррор нам поставляют вполне неплохой, годно сделанный.

    «В регионах катастрофа – вторая волна коронавируса в разгаре». «Это не митинг – это траур. Репортаж из Еревана». «Открытие ЛГБТ-фестиваля в Петербурге отменили из-за визита Роспотребнадзора и полиции». Можно, конечно, более впечатляющие заголовки поискать, но я открыла именно главную страницу одного оппозиционного СМИ, и даже лексика, даже лексика здесь нагнетает. Меня поймут журналисты: это нельзя назвать плохим или хорошим, это… ну, способствует читаемости. Говорю же, люди любят бояться.

    Жестокий холодный мир преследует жертв, которые умело отождествляются с читателем/зрителем. Как страшно жить. И ведь вот что примечательно: любовь к страшилкам характерна как раз для сытых, спокойных времен. Когда за окном по-настоящему страшно, тянет на развлекательные шоу и мелодрамы. Помните девяностые: сплошь какие-то концерты по телевизору, Киркоров в перьях, латиноамериканское мыло, и чернухи хватает, чернуха уже не лезет в голову, от нее хочется отвлечься.

    Я не ставлю перед собой задачу морализаторскую. Напротив, скорее всего, если нынешние власть и оппозиция поменяются местами, то перед СМИ, которые сейчас являются провластными, будет стоять задача сделать не менее качественный хоррор. Схема-то рабочая, годная.

    Другие материалы автора

    Хочется сказать немного о другом: плохо, когда смыслов настолько не хватает, что вместо них приходится придумывать страшилки. Это, как если бы не было ни хорошего кино, ни классической литературы, одни страшилки, более или менее годно сделанные. Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Я бы ставила на «не умеют».

    Впрочем, глобальный дефицит смыслов в современном мире – это отдельная большая история. Бесконечная.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •