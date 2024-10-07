Чайлдфри – это не всегда идеология

Так называемым чайлдфри, похоже, суждено разделить судьбу ЛГБТ (идеология признана экстремистской и запрещена в России) – правительство поддержало два законопроекта Госдумы о запрете на пропаганду бездетности. Кабинет министров подготовил положительные отзывы на них при условии их доработки – в частности, уточнения понятия «отказ от деторождения».

«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность», – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Штрафы за нарушение могут составить до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

Понятие чайлдфри появилось в начале XX века, широкое распространение получило в 1970-х годах в США. В России оно было введено в обиход в 2004 году. Выделяется два типа чайлдфри: реджекторы – те, кто испытывает неприязнь к самой идее родительства, беременности и родов, и аффексьонадо – просто люди, стремящиеся к бездетному образу жизни без негатива к детям. Первых нередко называют также чайлдхейт – люди, которые не любят детей.

Предложение Госдумы неоднозначно и, вероятно, вызовет куда больший резонанс в обществе, чем запрет идеологии ЛГБТ. Если ценности последней разделяло сугубое меньшинство россиян, то доля добровольно бездетных среди последних значительно выше. При этом речь не идет о последовательной идеологии. Всего 6% россиян, по данным майского опроса ВЦИОМ, считают бездетную семью идеальным вариантом (при этом на бездетную семью ориентировано целых 22% молодых опрошенных – «зумеров», рожденных после 2001 года ). Однако в реальности на рождение ребенка не осмеливается намного больше людей. Лидирующая причина – отсутствие денег (39% россиян, по данным опроса ВЦИОМ 2020 года). На втором месте – жилищные трудности. 14% жаловались на отсутсвие условий для ухода за своим ребенком, 11% не хотели оставлять работу. Всего 2% говорили, что они не любят детей и 10% – что хотят пожить для себя.

На Западе доля людей, сознательно отказывающихся от родительства, намного выше. В США 27% респондентов не хотят иметь детей. В Великобритании и Австрии их доля не на много ниже – 20%.

Автор этих строк не планирует детей. У меня перед глазами есть пример матери – веселой и компанейской девушки, успешного профессионала с командировками по всему СССР, вся жизнь которой свелась в итоге к родительству – после рождения нас с братом она замкнулась на семье, бросила работу и ограничила свою жизнь домом и семьей. Успешно работать полный день и ездить в командировки с двумя детьми невозможно.

Моя же профессия тем более несовместима с родительством: я военный корреспондент, и командировки – это неотъемлемая часть рабочего процесса. Но к чему привела самоотверженность моей матери? Спустя годы она живет за много километров от меня, а с братом не общается вообще – он вырос украинским нацистом. Отказавшись от столь многого, она осталась ни с чем.

Я не планирую менять или бросать работу, соответственно, вариант детей для меня исключен. Это, кстати, стало причиной моего болезненного расставания с любимым человеком – люди, сознательно выбирающие бездетность в России действительно редкое исключение, и таким людям сложно найти партнера, разделяющего их выбор. Я не навязываю свое мнение никому и не считаю его идеологией – это мой личный выбор, обусловленный особенностями профессии. После принятия нового закона я не смогу нигде написать об этом выборе или сказать о нем в интервью – я подпадаю под «пропаганду».

Дело в том, что пропаганда – это очень широкое понятие. Мы уже столкнулись с запретом пропаганды наркотиков – теперь, по сути, любое упоминание наркотиков в художественном произведении считается пропагандой. Даже в негативном контексте. Что уж тут говорить о редком и тихом звере чайлдфри?

Напишешь в соцсети «я не хочу детей» – пропаганда. Живешь счастливо без детей – пропагандируешь чайлдфри одним своим видом. Не хочешь рожать в тридцать – точно чайлдфри.

Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива. Теперь обеспокоенные чужой половой жизнью граждане смогут настучать в соответствующие органы на подобные заявления.

Что дальше? Налог на бездетность? Ну, буду платить, рожать все равно не буду.

Подобные законодательные решения никаким образом не повлияют на рождаемость. Настоящих чайлдфри в России мало, а большинство не рожает, потому что не имеет жилплощади, недостаточно зарабатывает, боится потерять работу. Лучше бы активнее концентрировались на этих проблемах.