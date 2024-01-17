Год семьи поставил перед Россией три задачи

Названы вызовы, которые Россия должна преодолеть в Год семьи

Tекст: Олег Исайченко

На минувшей неделе правительство утвердило план основных мероприятий по проведению в 2024 году Года семьи. Согласно документу, на федеральном уровне будет закреплен единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них. Кроме того, по поручению президента будет продлено действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки.

Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, «поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении – всегда были и остаются приоритетами для правительства».

Федеральный план состоит из нескольких блоков. Первый блок включает: чествование родителей, награжденных знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава»; масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года»; торжества ко Дню семьи, любви и верности и ряд других мероприятий.

Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми: разработка документа в части демографической и семейной политики на период до 2030 года; работа, связанная с льготным ипотечным кредитованием и продлением в I квартале выплат в размере 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми, а также утверждение единого правового статуса многодетной семьи.

Росстат, в свою очередь, в начале нового года представил позитивный и негативный сценарии изменения числа жителей РФ, сообщает РБК. Позитивный сценарий предполагает рост численности населения России на 4,59 млн человек – до 150,87 млн к началу 2046 года. Стабильный прирост ожидается начиная с 2030-го, и его темпы будут постепенно увеличиваться. Такую динамику может обеспечить высокая миграция и замедление естественной убыли населения.

Согласно негативному варианту прогноза Росстата, в период с начала 2024-го по начало 2046 года население России без учета четырех новых регионов сократится на 15,4 млн и составит 130,6 млн человек. Естественная убыль в таком случае будет увеличиваться и достигнет максимума к 2033 году. Поэтому вопросы демографии неразрывно связаны с тем, как именно Россия проведет новый Год семьи, учрежденный Владимиром Путиным.

Следует отметить, что предыдущий «семейный» год был в 2008-м. В прошлый раз, как считают эксперты, за счет комплексных мер поддержки семьи удалось достигнуть значимых результатов, которые выразились в повышении рождаемости. Однако сейчас перед Россией появляются новые вызовы и ряд проблем, которые требуют оперативного решения.

«Этот Год семьи должен быть таким же прорывным, как и 2008-й,

когда в России начали выплачивать материнский капитал и была значительно улучшена демографическая ситуация. Сейчас главная проблема в том, что женщин детородного возраста стало меньше, поэтому мы сконцентрированы на том, чтобы в семьях было от трех и более детей», – отмечает Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, учредитель движения «Совет матерей».

«Увеличения уровня рождаемости нельзя добиться только экономическими мерами. Нужно возвращаться к семейным ценностям, формату многопоколенной семьи с участием в воспитании детей бабушек и дедушек, – продолжает парламентарий. – Об этом постоянно говорит президент. Наш ориентир – многопоколенная и многодетная семья. В этом уравнении не должно быть пробелов, но прежде всего должна присутствовать любовь, возможности, поддержка, семейные ценности. Это уравнение со всеми известными».

При существующих мерах господдержки со стороны государства в обществе, в том числе среди молодежи, постепенно меняются приоритеты в сторону создания семьи и рождения детей, добавляет Буцкая. По ее словам, «рождение детей – это выгодно, это многочисленные пособия и льготы, материнский капитал, пониженные ставки по ипотеке».

Однако процесс трансформации ценностей в обществе – небыстрый. По словам политолога Павла Данилина, в этой сфере есть ряд трудностей, с которыми сталкивается практически любая семья и даже само государство. «Конечно, одна из главных проблем – это сокращение населения, о чем сам говорил президент», – пояснил он.

«Вторая важная проблема – глобалистское давление на традиционные ценности. Такая пропаганда способствует уничтожению семьи. И третий важный вопрос – это крепкие браки. В России, согласно официальной статистике, очень много разводов, что также подрывает демографию. И эти три проблемы требуют неотложного решения», – отмечает собеседник.

«Частично улучшению демографической ситуации способствуют государственные меры – например, материнский капитал. Однако только материальные стимулы не могут мотивировать женщину рожать, если у нее нет крепкой семьи и уверенности в будущем», – подчеркивает спикер.

«Учредив Год семьи в 2024 году, президент отправил сигнал всем ветвям и уровням власти – семья является наиважнейшей ценностью для нашей страны и нашего человека. Именно поэтому семьи должны получать весь возможный комплекс мер поддержки», – сказала Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Подмосковья.

«Сейчас упор делается не только на многодетность, но и в целом на повышение рождаемости. Однако именно многодетные чаще сталкиваются с разного рода трудностями и проблемами. Надо признать: новый ребенок всегда затрудняет положение дел в семье – для домочадцев становится меньше пространства, меньше возможностей, меньше свободных финансов», – говорит спикер.

С другой стороны, из-за экономических факторов многие пары боятся стать родителями впервые.

«С первенцами, особенно у молодежи, тоже есть сложности. И я очень надеюсь, что львиная доля усилий в рамках Года семьи будет направлена на то, чтобы убедить молодое поколение не бояться рожать», – добавляет она.

«К слову, в последний раз Год семьи в России проводился в 2008 году. И тогда мы получили рекордный прирост новорожденных. Было принято множество законов для поддержки семей. Многие тогда почувствовали уверенность в завтрашнем дне, поэтому и стали рожать. И сейчас, на мой взгляд, задача должна быть такая же», – подчеркивает Мишонова.

«Но и тут возникает несколько проблем. Первая – молодежи трудно в нынешних реалиях не только встретиться и познакомиться, но и довериться друг другу, чтобы создать семью. Вторая проблема – это жилье. Молодой человек, который взял ипотеку, к сожалению, зачастую вынужден выбирать между квартирой и ребенком. И выбор он делает в пользу дома, потому что он боится не потянуть все сразу», – рассуждает спикер.

«Но мы, конечно, хотели бы увидеть другой результат, чтобы ипотека была чем-то не слишком отягчающим. Это понимает и глава государства, поэтому правительство активно работает над развитием льготной ипотеки для семей. Молодым людям надо дать возможность свободно дышать и радоваться созданию семьи», – заключила Мишонова.