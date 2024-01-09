Утвержден план мероприятий по проведению Года семьи

В рамках этой работы планируется разработать стратегический документ в части демографической и семейной политики на перспективу до 2030 года. Также на федеральном уровне будет закреплен единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, говорится в Telegram-канале правительства.

Кроме того, по поручению президента будет продлено действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. «Поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении – всегда были и остаются приоритетами для правительства», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мероприятиях в рамках Года семьи. «Наша общая задача – возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей», – сказала она. Ключевыми задачами станут создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью.

Федеральный план состоит из нескольких блоков. Первый блок включает: чествование родителей, награжденных знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава»; масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года»; торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности и ряд других мероприятий.

Открыть Год семьи предлагается всероссийским семейным форумом «Родные – любимые», он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ с 19 января.

Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми: разработки стратегического документа в части демографической и семейной политики на период до 2030 года; работы, связанной с льготным ипотечным кредитованием и продлением в I квартале выплат в размере 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми; утверждения единого правового статуса многодетной семьи; выявления и продвижения совместно с работодателями лучших корпоративных практик поддержки семей.

«В нашей стране семья – это главная ценность. И очень важно сделать все для того, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь», – сказал Мишустин.