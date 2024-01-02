Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

Tекст: Олег Исайченко

«Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

«Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

«Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

«Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

«Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей. Все идеи христианства, ислама, буддизма основаны на единых духовных понятиях семейственности», – заключила Линдигрин.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

В конце 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердил его состав. В частности, его возглавила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

В декабре в ходе прямой линии президент сообщил, что правительство рассматривает вопрос о продлении действия программы льготной семейной ипотеки вместо планируемого на июль 2024 года. «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки, – сказал Путин. – Нужно думать над тем, как работать по поддержке семей с детьми: ипотека, субсидии, усовершенствование всего инструментария поддержки».

Свыше 200 тыс. российских семей смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» в случае ее продления, программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки, говорил ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, продление программы льготной семейной ипотеки на действующих условиях поможет сохранить доступность жилья для семей, особенно при высоких рыночных ставках.

Между тем в своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

«Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины».