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    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

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    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 15:05

    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».

    «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.

    «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

    Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».

    Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).

    Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

    Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    30 декабря 2023, 17:27
    В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгород направлена бригада Министерства здравоохранения под руководством самого министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС для помощи, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

    По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    29 декабря 2023, 12:09
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% граждан

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    31 декабря 2023, 14:56
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение.

    По словам Пескова, это неправда, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян.

    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

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    31 декабря 2023, 02:48
    Полпред Путина прибыл в Белгород

    Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.

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    30 декабря 2023, 12:55
    Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

    Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

    Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

    Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

    Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

    Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

    Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

    Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.

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    29 декабря 2023, 20:05
    Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской шахматистке Анастасии Боднарук, которая выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

    «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», – приводит цитату из телеграммы ТАСС.

    Путин также выразил признательность наставникам чемпионки и всем, кто ее поддерживал на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений, всего наилучшего и поздравил с наступающим Новым годом.

    В четверг 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В 2023 году она выиграла чемпионат России по рапиду, а в 2019 году – по блицу. В 2015 году стала победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России.

    Ранее сообщалось, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

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    29 декабря 2023, 14:52
    Песков: Власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Дмитрий Песков пообещал, что власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России защищают и будут защищать отечественных производителей, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обращение пивоваренной компании «Балтика» защитить ее бренды в дружественных странах.

    «Отечественных производителей защищали и будем защищать до конца... Эта тема есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом само обращение «Балтики» пресс-секретарь президента комментировать отказался. «Мы служебную переписку никогда не комментируем», – пояснил он.

    Агентство напоминает, что первый президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, чтобы бывшие зарубежные совладельцы не смогли зарегистрировать в них аналогичные торговые марки.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что речь о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет.

    Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом.

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    29 декабря 2023, 14:57
    Начал работу предвыборный сайт Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Начал работу сайт кандидата в президенты России – действующего главы государства Владимира Путина, сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

    По информации пресс-службы, запущен сайт кандидата на должность президента Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: https://putin2024.ru/, передает ТАСС.

    Уточняется, что на сайте представлены дневник кампании, биография Путина, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, на сайте будут публиковаться видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании, также есть раздел о ряде важных достижений России за последние годы.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    29 декабря 2023, 18:46
    Предвыборный сайт Путина подвергся кибератакам из-за рубежа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заработавший в пятницу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщила пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

    По словам Суворовой, кибератаки велись из-за рубежа, передает ТАСС. Сейчас сайт работает в штатном режиме, для его защиты предприняты все необходимые меры.

    Ранее в пятницу начал работу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

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    29 декабря 2023, 14:02
    Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян

    Песков отказался анонсировать формат новогоднего обращения Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить подробности предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам.

    «Вы об этом узнаете в новогоднюю ночь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, записано ли уже телеобращение, передает ТАСС.

    Кроме того, на вопрос, какой будет главная тема обращения Путина, Песков ответил: «Новый год», сохранив интригу.

    При этом Песков не стал скрывать, что во время новогодних праздников Путин запланировал рабочие мероприятия, о которых Кремль будет «своевременно сообщать».

    Ранее Песков сообщил, что Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.

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    29 декабря 2023, 15:48
    Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в администрации президента России в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

    По его словам, в этом вопросе «нет места кампанейщине», это – личное дело каждого, передает ТАСС.

    «Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что сам еще не успел этого сделать, однако напомнил, что «время есть».

    Касательно вопроса о доверенных лицах Песков переадресовал его в избирательный штаб. «Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента», – уточнил он.

    Напомним, начал работу предвыборный сайт Путина.

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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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