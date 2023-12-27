Эксперты: Выставка «Россия» – это самый семейный проект года

Омбудсмен Ксения Мишонова: Выставку «Россия» должны посетить дети со всех регионов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Международная выставка-форум «Россия», проходящая на ВДНХ, – это самый семейный проект года. В павильоне №75, где представлены все регионы страны, на каждом стенде обязательно предусмотрены какие-то детские активности. Кстати, только что у меня была чудесная беседа с 10-летней девочкой из Норильска, она рассказала, что о выставке узнала из уроков «Разговоры о важном». Также она сказала, что самым интересным для нее был стенд «Сбербанка», – рассказала Евгения Стулова, глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг».

«Также всех очень привлекает стенд «Росатома». Там проходят квесты, интересный интерактив для детей. Если говорить в целом, то она направлена на то, чтобы ребенок в игровой форме изучал Россию. И если нет возможности поехать и посмотреть, как выглядит Рязанская область или Сахалин, то можно прийти на выставку «Россия» и ознакомиться с ними дистанционно», – добавила она.

«Кстати, я настаиваю на том, чтобы выставка осталась и после весны следующего года, развивалась, модернизировалась, пополнялась, потому что наши регионы развиваются, страна идет вперед. Также я за то, чтобы все школьники России посетили эту выставку за счет государства», – подчеркнула Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

«Важно еще вот что: дети, которые родились в XXI веке, частично могут иметь мнение, что у нас какая-то специфическая страна: якобы у нас только ресурсы есть, а больше ничего нет. Но с помощью этой выставки дети узнают, что Россия – крутейшая страна, которая воспитала героев, ученых, первооткрывателей, путешественников, учителей, врачей. Они понимают, что наша страна и наши люди сделали огромный вклад в мировую цивилизацию, в развитие всего мира и других стран», – пояснила омбудсмен.

Особое значение выставка получит и в Год семьи. «Для чего он нужен? В 2008 году, когда был объявлен аналогичный год, мы получили демографический рост, были приняты стратегические решения и по материнскому капиталу, и по пособиям, и по поддержке семей. Позже на официальном уровне мы утвердили, что дети – это основа государства, это главный приоритет. Также мы установили, что брак – это союз мужчины и женщины. Так что мы в Год семьи подытожим все достижения в этой сфере и создадим новые. И кстати, поддержим бойцов СВО, поскольку, когда папа на фронте – вся семья вместе с ним на фронте, несмотря на то, что они в тылу», – отметила собеседница.



Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.



«Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», – сказал он.

Президент подчеркнул, что «как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне». «Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», – добавил президент.