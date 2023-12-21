Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетных

Tекст: Ольга Иванова

«Я прошу коллег из правительства и из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, в том числе важно возродить традиции многодетной семьи», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что «как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. [Установить статус с] соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно».

Также Путин рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 10 месяцев 2023 года превысила допандемийный уровень.

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить.