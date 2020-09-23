Почему эмигрантам стыдно быть русскими

С некоторых пор в среде людей с хорошими генами стало модным стыдиться, что они русские. То один герой вчерашних дней вдруг споет частушку, в которой чохом назовет своих соотечественников глистами, а себя, видимо, числя мадагаскарским махаоном. То артист, обосновавшийся в Канаде, приподняв тяжелые веки, сообщит, что национальной чертой россиян являются сила, наглость и хамство. Надо полагать, в краях иных люди исповедуют исключительно слабость, робость и интеллигентность – и именно этим, а не железным кулаком, подкупом и обманом выстроили свои империи добра и справедливости, топя в крови колонии. А то вдруг победитель спальных принадлежностей затоскует о своей участи гражданина России.

Примечательно, что понося Отечество и стараясь дни свои проводить подальше от родных осин, люди эти предпочитают деньги зарабатывать тут. Похоже, скромность таланта не позволяет покорить Голливуд или собирать публику на Уэмбли. Плюс одна мелочь – они все равно русские, даже если фамилии не совсем посконные, и талант их, каким бы скромным ни был, вырос на наших суглинках. Нужны они только тут, а если не станут нужны тут, то не станут нужны нигде. Будь ты трижды гениальный актер, на голливудщину тебя позовут разве что русского бандита сыграть. А когда певец едет туда на гастроли и потом рассказывает о феноменальном успехе, все ж понимают, что выступал он в брайтонских клубах перед ностальгирующими тетями Сонями и дядями Яшами. И дело даже не в недостатке таланта. Просто за благословенным бугром они всего лишь дрессированные медведи, забавные, непонятные и немного страшные. Ну и что, что на велосипеде и с балалайкой – зубы вона какие.

Но, собственно, не о них даже речь. Самобичевание у русских в крови. Вспомните, сами что ли, страдая от головной боли после вчерашней гулянки, не стонали: «Что ж мы, русские, дураки-то такие? Что ж у нас все через одно место?» Или не язвили над «жигулями», «проклятым местом» и тем, что нормально делаем только детей, а все, к чему приложим руку – ужасно?

Тут только надо иметь в виду одну деталь – мы смеемся сами над собой. Это умение замечательно развито у двух наций – у русских и евреев. Остальные народы почему-то проявляют просто звериную серьезность, когда речь заходит об их национальных особенностях. Да и тут не все так просто и укладывается в анекдот про американца на русской пьянке, который потом жаловался, что весь вечер русские смеялись над своей страной, а когда он присоединился – набили ему морду. Как ответил Высоцкий на каверзные вопросы западных журналистов – у меня есть претензии к моему государству, но обсуждать их я буду не с вами.

Удивляет огромное количество бывших наших в соцсетях, которые всю свою недюжинную энергию тратят на борьбу с тем, откуда уехали. Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить нечищеные зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет.

Знаете, в чем разница между «нашими за бугром» и «бывшими нашими»? Русские офицеры, оказавшиеся после Гражданской войны в эмиграции, отказывались воевать против Советской России на стороне Гитлера. Генерал от кавалерии Петр Попов отверг предложение немцев и был арестован гестапо. Генерал-лейтенант Павел Кусонский резко осудил нападение гитлеровцев на СССР, был схвачен и забит фашистами до смерти. Можете вы себе представить что-либо подобное со стороны российских нуворишей, скупивших лондонскую недвижимость? Вот и я не могу. Скорее, можно представить их в роли атаманов Краснова и Шкуро, с радостью вернувшихся в Россию с оружием на стороне немецких «освободителей». Только не надо забывать, что кончили они оба с петлей на шее.

Так почему же этим людям так стыдно быть русскими? Ответ на поверхности. Потому что они не русские, даже если у них самые посконные фамилии и лица. Люди, утратившие национальную идентичность. Лишенные того, что связывает с Россией всех нас – культурного кода, той самой пресловутой «лишней хромосомы», будь она неладна. Они нас не понимают. Мы их пугаем. Они похожи на медвежат, выращенных в цирке, которые привыкли к ярким софитам, бравурной музыке, шуму толпы. Для них медведь из леса – страшный зверь, который не умеет крутить бревно и держать на носу сахарок. Фу, стыдно быть таким. Фу!

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Вот только эти артисты и дочки богатеев не могут понять своим умишком, что они тоже медведи, хоть и цирковые. И даже если ты упьешься своим дорогим шампанским, научишься думать на английском, а по-русски говорить с акцентом, ты навсегда для этой публики останешься медведем, пусть и в юбочке. Диковинным зверем. Ты можешь изображать из себя кого угодно. Но ты для них все равно будешь русским. И судить тебя будут прежде всего по этому признаку, а не по тому, как умело ты ходишь на задних лапках.

На самом деле, таких людей даже жалко. Пустая дыра в груди там, где у других место заполнено. Гордый бритт, непокорный шотландец, честный ирландец, свободный американец. А ты... А ты никто. Больше не русский, и никогда не станешь англичанином. Есть от чего впасть в отчаяние.

Они кичатся тем, что живут на Западе, в культурной Англии или куртуазной Франции. Но это очень странная гордость. При чем тут вы? Эти страны, общества, культуры построили другие люди. Они строили их по кирпичику, поливали своим потом и кровью, выгрызали в кровавых драках с соседями. И строили, кстати, для себя, а не для вас. Вы же прилетели на все готовенькое. Вы похожи на мух, слетевшихся на варенье, которые гнут друг перед другом лапки: а я вот на малиновое села, а ваша смородина – гадость! Зелененькие такие, блестящие, красивые мухи. Понятно, почему у хозяев на вас «негатив». Потому что вы загаживаете собой их варенье.

Вам стыдно, что вы русские? Поверьте, нам тоже очень стыдно, что кто-то вас считает русскими и думает, что все мы, медведи из безграничной тайги, такие как вы – готовые ездить на велосипеде за кусочек сахара и рычать в сторону леса, когда-то бывшего вам Родиной.