Русскому человеку пора валить назад – в Родину

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...

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              Игорь Мальцев

              Русскому человеку пора валить назад – в Родину

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 1 июля 2020, 01:13

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              Есть две концепции планирования жизни – одна, более присущая людям русским – ситуативная. Вы можете припомнить хоть одного своего знакомого, который бы планировал отпуск (и т.д.) за год, например?

              Как-то жизнь в России подразумевает гораздо более короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? И едут же. А как насчет того, чтобы «забукировать» рейс, отель эдак года за два? На это у русских людей всегда есть ответ – «до этого же еще дожить надо».

              Нет, никто, конечно, помирать не собирается за эти два года, просто поговорка отражает практический факт – все может измениться буквально завтра и чего будет стоить это наше «букирование». Можно называть это иррациональным мышлением, но события последних месяцев показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным.

              В то же самое в Европе, кого ни спроси, каждый может тебе сказать, что «через полгода у меня встреча с друзьями», «через год мы едем на Балтику в отель такой -то», «через полгода у меня рейс в Мюнхен», и так далее – типа, все расписано. Нам, русским, это казалось иногда диким, иногда достойным уважения – надо же, как люди себе расписывают всю жизнь прямо по пунктам. Наверное, они что-то знают про жизнь такое, чего мы не знаем.

              А теперь представьте себе, что произошло в мозгу у всех этих мега-организованных, скучных людей, когда раздался карантин, полетели в мусорный бак все планы, резервирования, букирования, жизнь по расписанию.

              Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

              Нет, вы люди русские, вы не поймете вообще, потому что «ну, да, с сегодняшнего дня карантин, никто никуда не едет, да мы, собственно, и не собирались никуда ни завтра, ни послезавтра, жалко, что на дачу не успели смыться». Какое, к чертям, планирование на год? Русский человек живет в полной гармонии с Хаосом Вселенной и, если есть маза не увеличивать энтропию, то Бог с ней, с этой энтропией. Тем более, что никто не может внятно нам объяснить, что это такое.

              Мне то что – мне без разницы, где и сколько сидеть у монитора – до карантина жена и так пыталась хоть как-то вытащить на улицу – хотя бы под вечным предлогом «а не сходил бы ты в магазин?» А во время карантина перестала – «ты в группе риска, я сама схожу», и на два месяца я со своим монитором остался не разлей вода.

              Конечно, работа сильно помогает, но, если честно, от компьютера к концу уже одного месяца стало реально тошнить. И как-то размывается календарь. Ну, работаешь и работаешь. Потом читаешь. Потом спишь. Со сном тоже, конечно, проблемы – без прогулок начинаются нарушения сна. Но ты стараешься ни о чем таком не думать, хотя половина друзей жалуются на то же самое – что могут лечь в 4 утра, а вскочить уже в 7.

              Вот за этим весельем дожили до послаблений и отмен. И где-то, говорят, даже видели летящий самолет. А, стало быть, можно как-то по новой планировать жизнь. Решил пригласить внуков в гости. Отец внуков примерно прикинул план и говорит: «август-сентябрь». Я, естественно, дивлюсь – так это ж уже осень, что так долго? На что отец внуков отвечает: «Игорь Валентинович, так уже практически июль». Как? Погодите! А где, то самое лето, которое мы так ждали в заточении? Почему оно, не успев начаться, уже стремительно заканчивается?

              Черт с тобой, Грета Тунберг, и с твоим украденным детством – у нас тут целое лето украли, прям на глазах. Бог с ним, с отпуском и букированием. Бог с этой Барселоной и Сочи. Лето где? Где зеленые поля нашего детства? Где бескрайнее небо над Средней и Малой Русскими возвышенностями. Где ручьи и валдайские озера?

              Ах, блин, я же в городе живу. В каменном мешке. Там, где из голосистых птиц только две старушки курят в окне дома напротив и машут рукой. И, пока я тут стенаю и жалуюсь, в личку приходит друг и пишет «Почему это лето украли? Мне, наоборот – подарили!». И выясняется, что некоторые счастливчики самоизолировались прямо на даче.

              И тут у них появилась редкая возможность не сидеть выходные на крылечке, а полностью погрузиться в здоровую и привольную загородную жизнь. И даже обнаружить у себя в огороде анзур, он же горный лук, он же лук-чеснок, он же лук Суворова. И понять, как мариновать тёрн. Всяко лучше, чем сидеть у мониторов и курить одну за одной.

              И вот что я думаю – русский человек должен валить из городов. Назад – в Родину. На просторы, которых в этой стране, как в Африке. Только электричество с газом провести по нормальной цене. И тогда никто, даже самый страшный китайский вирус, не отнимет у нас лето.

              А какие у вас планы на осень?


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