Как примирить советских и антисоветских русских

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...

Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Владимир Можегов

    Как примирить советских и антисоветских русских

    Владимир Можегов
    публицист
    		15 сентября 2020, 17:50

    70 лет советского проекта – самый сложный и неоднозначный период русской истории. Настоящее яблоко раздора. Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними не представляется возможным.

    Разрыв едва ли не более тяжкий, чем между Русью языческой и христианской X-XI вв., московской и литовской Русью времени Ивана Грозного, либерально-демократической и консервативно-монархической Россией XIX в., советской и зарубежной Россией 30-х гг. ХХ века. У тех были все же общие предки, общие воспоминания… Человек, выросший в позднем СССР, попадал в столь замкнутый герметичный мир, что мог совершенно потерять представление о прошлом. Принципиально модернистский мир СССР был обращен только в будущее – светлое будущее социально-футуристической советской фантастики. И когда будущее рухнуло, воспитанный в этом заповеднике советский человек оказался в хаосе распада великой мечты и совершенном культурном вакууме… Что ему было делать? Куда идти? Как найти новые основания своего бытия? Человек с оборванными историческими корнями был обречен.

    Цепляться за прошлое через его симулякры типа КПРФ? Но секта – не выход. Не настоящий выход. Столь же сомнительна и попытка выхода с другой стороны: взять и отбросить весь советский период как небывший. Последнее невозможно уже просто по факту нашего в нем рождения. В истории нельзя просто перепрыгнуть через ступень. Невозможно построить новый этаж здания, выкинув предыдущий, показавшийся нам неудачным. Народ непрерывен в истории. Он может менять формы своего бытования, но, если народ еще жив, он не может прерваться. Поэтому осмысливать советский период необходимо как мир, у которого был предшественник и есть наследник, который и сам чего-то да стоил (шутка ли – СССР стал второй сверхдержавой мира!). СССР был миром, в котором, как и во всяком человеческом мире, было всё: сколько-то тьмы, сколько-то света, сколько-то мечты и энтузиазма, большей же частью – энтропии обычного человеческого малодушия. Как в любом и во всяком мире.

    Большевистская партия, захватившая власть в стране в октябре 1917-го, была принципиально мессианской по духу, отрицающей ценности старого мира. Однако, в самом большевистском мессианизме, были, как минимум, три определяющие тенденции. И всё время бытия СССР линия «красного космизма» Богданова-Луначарского-Горького, консервативная линия имперского социализма Сталина и радикальный, антихристианский мессианизм Троцкого, претендующего на роль красного Бар-Кохбы, мессии-антихриста, находились в непрестанной борьбе друг с другом.

    Но настоящий мир невозможно построить на одной только мессианской мечте. Для этого нужны нефть, бетон, стальная арматура, нужны рабочие, студенты, ученые, архитекторы. Мир, каким бы новым он себя не объявлял, стоит на тех вечных принципах, которые со времен древних шумерских городов практически неизменны. Если бы советские и антисоветские русские, противники и сторонники советского проекта это поняли и приняли, то найти точки сборки новой России было бы гораздо легче. 

    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

    Советская мечта, сколь бы новой она ни была, не могла изменить дух народа, питалась этим духом, и, сама, во многом, была порождением этого духа. В советском проекте (пусть во многом и в извращенном виде, пусть и самом богоборчестве, и самоотрицании) проявили себя, были задействованы все коды русской мечты. И результаты оказались не столь уж отличны от Традиции с большой буквы.

    После того, как советский проект в двадцатых годах сломал троцкистскую парадигму самоуничтожения, а русский народ так и не стал хворостом мировой революции, социалистический мир с неизбежностью стал откатываться (с большим или меньшим успехом) к традиционным формам Российской империи. А после Второй мировой войны ему суждено было обратится во вторую крупнейшую сверх-империю мира: крупнейшее – со всеми оговорками – геополитическое достижение Руси-России во всей ее тысячелетней истории. Вторую мировую войну СССР закончил, ясно осознав себя империей. 1953 год был вершиной ее геополитической мощи и амбиций.

    А случившийся следом реванш троцкизма – оказался затянувшейся (прерываемой моментами возрождения, как это случалось и с византийской империей) агонией. Тем не менее, технические, научные и даже, местами, культурные достижения этих десятилетий продолжают нас удивлять. Отдельные шедевры советского кино сравнимы со средневековыми фресками… Советская космическая и ядерная программы – истинный титанизм духа… Проект «цифрового коммунизма» Глушкова даже сегодня вызывает изумление.  Сама эта исчезнувшая цивилизация с сегодняшней исторической перспективы поражает нас своим эпическим размахом. Вообще, энтузиазм советских русских, лелеющих в своем сознании, эти дорогие их сердцу картины, в такой перспективе может вполне быть понят и русскими антисоветскими.

    Но когда антисоветские русские говорят, что «Совок» ничего не родил, был лишь колонией, жил лишь за счет прошлого русского, вытягивая при том из народа все соки – это всё же не так. Не совсем так. И даже совсем не так. СССР 30-х жил вполне ясной мечтой и сознательной идеологией, которая, как всякая жизнеспособная идеология, опиралась на прошлое. Возвращение досоветского образования, досоветской истории, досоветской литературы и даже досоветской архитектуры (сталинский ампир) – было не просто макетированием, реконструкцией, но вполне продуманной имперской политикой в стиле империи петербургской. Пройдя через троцкистский ад, страна действительно начала возвращаться к истокам.

    Конечно, очень дозировано, строго в рамках новой идеологии, но, тем не менее. К началу 50-х СССР обрел узнаваемые черты Византийской империи: в своих дворцовых ритуалах, в барокко и ампире, в сталинских высотках и подземных дворцах метро. И это было не просто подражание, но творчески переосмысленная идея. Воплощенный в камне идеал. Как и монументальные, античные, мухинские Рабочий и Колхозница, имперские фонтаны и римские виллы ВДНХ, аллея героев космоса, с памятниками, бюстами, барельефами чистоты египетского сфинкса и пирамид, увенчанная взмывающей к звезде гагаринской ракетой… Да, это был византизм самой высокой, поистине высшей пробы!

    Лично для меня идеальным музыкальным воплощением Советской империи, её подлинно римской традиции стала песня «И мы в то время будем жить» в исполнении Павла Лисициана.

    …И мир свободой не надышится,
    И до звезды подать рукой,
    И радость навсегда пропишется
    Под каждой крышею людской.

    …Земля для счастья станет тесною
    И станут люди все дружить
    И станет жизнь прекрасной песнею
    И мы в то время будем жить!

    Перед нами пусть и весьма наивный, но и вполне подлинный символ этого глубоко традиционного и религиозного, при всем его сверхмодернизме, сознания.

    Да, это была во многом безумная, богоборческая, но, по-настоящему великая идея. Выраженная великими же художниками, и, по-настоящему, взаправду, зажигавшая сердца. По-настоящему, взаправду воспитывавшая новых русских идеалистов и бессеребренников, искателей истины, жертвенных служителей идеи. Всё это я видел своими глазами в старших поколениях. А в своей бабушке застал и дореволюционную Россию, которая, конечно, нравилась мне гораздо больше – своей уютностью, защищенностью, какой-то до кончиков осязания, настоящей, не абстрактной-оперной-лозунговой любовью…

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    Конечно, видел я и много другого. Тот самый «Совок», с его заброшенностью, сиротством, безотцовщиной, безысходным алкоголизмом, бессмысленной, не приносящей радости работой, но… Если бы нам предложили на выбор принципиально аскетическое бытие плюс идею, которая наполнила бы непреходящим вечным смыслом все наше существование, или – гедонизм, с которым мы утопали бы в роскоши и довольстве, но с пустыми сердцами и информационным белым шумом в голове – что бы мы выбрали?

    Я почему-то ни минуты не сомневаюсь в экзистенциальном выборе обычного, нормального русского человека. Любого русского человека любой эпохи.


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