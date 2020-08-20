Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Владимир Можегов

    Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

    Владимир Можегов
    публицист
    		20 августа 2020, 12:02

    Август-2020 ознаменован двумя довольно интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой в столкновении с польской армией под командованием маршала Пилсудского… А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове, в результате которого на следующий день скончался.

    На первый взгляд, два эти события разного порядка. На самом же деле, они связаны глубинными кармическими связями, которые тянутся даже в сегодняшний день, и, вероятно, не потеряют актуальности до скончания мира.

    Впрочем, по порядку. Начнем с того, что если бы в августе 1920-го Красная армия взяла Варшаву (в чем большевистские лидеры ни минуты не сомневались), мы сегодня жили бы совсем в ином мире (а, скорее всего, нас не было бы вовсе). Со взятием Варшавы перед Троцким и Тухачевским открывался прямой путь на Берлин, через полностью разоруженой Версалем Германию, и, далее, в Европу.

    Советские газеты в те дни писали в романтическом духе:

    На Запад!
    На Запад, рабочие и крестьяне!
    … Устремите свои взоры на Запад.
    На Западе решаются судьбы мировой революции.
    Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару.
    На штыках понесём счастье и мир трудящемуся человечеству.
    На Запад! К решительным битвам, к громозвучным победам!
    (    «Правда», 9 мая 1920)

    Да, если бы в августе пала Варшава, вероятно, уже в сентябре коммунизм восторжествовал бы в Германии. Следующей настала бы очередь уже готовой взорваться изнутри революцией Франции. А затем не осталось бы следа от Испании и Италии. И мечта Троцкого — стать главой Земшарной республики Советов (во всяком случае — на территории континентальой Европы) стала бы явью.

    Но случилось иначе: август 1920 оказался точкой как высшего взлета, так и сокрушительного падения Троцкого, падения, после которого он уже не оправился. И тогда же, в августе 1920-го, начинает всходить звезда Иосифа Сталина, с которым Льва Давидовича всю жизнь связывала лютая, инфернальная ненависть.

    Фото: Общественное достояние

    Сталин, будучи принципиальным противником похода на Варшаву, находился в это время на львовском направлении советско-польского фронта, и, в критический момент выступил против переброски юго-западных армий на западное направление.

    Вскоре, на сентябрьской конференции РКП(б) в Москве между заклятыми врагами состоялась яростная схватка. Сталин и Троцкий обвиняли друг друга в неудаче. И хотя Ленин занял сторону Троцкого, ясно, что вся тяжесть вины за стратегическое поражение не могла не лечь на плечи наркома военных дел, председателя высшего военного совета, и, фактически, второго человека в государстве. Именно в эти дни мечта Троцкого стать новым Бар-Кохбой (сыном Звезды, так звали неудачливого мессию второго века христианской эры, потерпевшего поражение в схватке с Римом) рассыпалась в прах. 

    Ровно двадцать лет спустя ситуация сложилась не менее интригующе. В это время набирает силу 4-й Интернационал Троцкого, ширится мировое троцкистское движение. Троцкистские соцпартии появляются во всех странах Европы, в Азии, в Латинской Америке. Широкое троцкистское движение возникает в США. Здесь доверенным лицом Троцкого становится Макс Шахтман, будущий отец-основатель неоконсерватизма.

    В 1937 году тысячи американских евреев под троцкистскими знаменами ринутся в Испанию воевать с националистами Франко и католической церковью. Здесь троцкистская партия ПОУМ, прославившаяся своими зверствами, вступит в прямое столкновение не только с испанскими националистами, но и с коммунистами Долорес Ибаррури (которая назовет деятельность ПОУМ «анархо-троцкистским путчем»), и советскими военными инструкторами, посланными в Испанию Сталиным.

    Вскоре НКВД предпримет безжалостную зачистку лидеров ПОУМ. И станет окончательно ясно, что противостояние сталинизма и троцкизма принимает форму открытой войны. Через год ситуация окончательно кристаллизовалась. Создание четвертого Интернационала, официально учрежденного в 1938-м (в создании которого примет самое деятельное участие Макс Шахтман) означало фактически явление нового центра мирового коммунистического движения во главе с США. В это время возле Троцкого возникает круг преданных американских сподвижников, сама же Америка становится признанным лидером мирового троцкистского движения.

    Для идеологического оформления новой рабочей идеологии Троцкий пишет книгу «Преданная революция. Что такое Советский Союз, и куда он идёт» (1936-37), главную свою концептуальную работу («библию троцкистских сект», как ее называют биографы Троцкого), и фундаментальный труд «Сталин» (1938-40), в котором советский вождь предстает в демоническом образе хозяина дантова ада. Именно на этой книге будут построены все последующие либеральные биографии Сталина.

    В это время (особенно после заключения пакта Молотова-Риббентропа в 1939-м) раскол мирового рабочего движения начинает принимать угрожающие формы, а американский коммунизм (состоящий почти исключительно из евреев), окончательно отворачивается от СССР. Одновременно, внутри самого американского троцкизма происходит эпохальный раскол, в результате которого соцпартия Макса Шахтмана начинает претерпевать удивительные метаморфозы, завершающиеся созданием неоконсерватизма. Идея Шахтмана и его товарища Ирвинга Кристола (легендарного лидера неоконов) была проста и гениальна. Поскольку СССР перестал быть очагом и базой мировой революции, следует пойти иным путем. А именно: взять власть в крупнейшей капиталистической стране, и, со всей ее военной мощью (и – поддержкой финансовой олигархии) захватить мир.

    В начале 1970-х социалисты Шахтмана вливаются в левое крыло Демпартии США, где под крылом сенатора-ястреба «Скупи» Джексона начинают яростную борьбу с СССР. В это время неоконам принадлежит честь введения поправки Джексона-Вэника (начало санкционной войны с Советским Союзом) и создание диссидентского движения в СССР. В начале 80-х неоконы переползают в штаб ястреба-республиканца Рональда Рейгана и становятся во главе его внешней политики, объявляя СССР «империей зла»… В 90-х и 2000-х, в команде семьи Бушей, разворачивают войну на Ближнем Востоке…

    Уже много позднее известный неокон, специалист по внешней политике США Майкл Ледин откровенно заметил: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошло какие-то 8 лет! Мы просто взяли на зарплату диссидентов и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась»… Впрочем, оставим пока неоконов в покое и вернемся к товарищу Троцкому. Итак, к 1940-му году становится окончательно ясно, что борьба троцкизма и сталинизма, то есть, идеи социализма «имперского типа» и мессианского «мирового пожара» обретает поистине глобальный масштаб. А, следовательно, устранение источника «пожара» становится делом, говоря словами товарища Ленина, «архиважным».

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    Кольцо НКВД вокруг «Старика» (большевистская кличка Троцкого) постепенно сжимается, и 20 августа 1940 года происходит развязка. Испанский коммунист Рамон Меркадер, внедренный в окружение Троцкого еще в 1938 году, появляется на пороге его мексиканского дома в плаще со спрятанным за полой кинжалом и ледорубом, и с просьбой прочитать посвященную ему, Троцкому, статью (прямо достоевская сцена, не правда ли?). Улучив момент, новоявленный Родион Раскольников наносит «старухе-процентщице» мировой революции удар в затылок. Добить свою жертву Меркадеру, правда, не удается. В мир иной Лев Давыдович отправится лишь на следующее утро, 21 августа…

    Когда, отдавая приказ на устранение своего стратегического врага, Сталин отмечал, что «в троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого», он, во многом был прав. Непосредственная угроза Коминтерну с устранением Льва Давыдовыча миновала. Однако, с троцкизмом, как таковым, далеко не было покончено. Ни сразу, ни через десять, ни через восемьдесят лет. Троцкизм не просто выжил, но превратился в ведущую политическую силу – не только Америки, но и всего мира.

    Политические молодежные движения 1960-х были инфильтрованы троцкизмом и шли, во многом, под троцкистскими и неотроцкистскими лозунгами. Под троцкистскими знаменами шла и советская «оттепель» 60-х. Да и валили СССР в конце 1980-х-начале 90-х также с непосредственным участием неотроцкистских (неолиберальных и неоконсервативных) сект.

    Сегодняшние движения BLM и Антифа, ставящие своей целью снос уже всей белой цивилизации под корень — это, фактически, троцкистские движения. А современный неотроцкизм соросовского извода финансирует цветные революции и «новую этику» меньшинств по всему миру, от Латинской Америки до Восточной Европы.

    В 2018 году Генассамблея ООН объявила 21 августа «Международным днем памяти и поминовения жертв терроризма». Кому-то, наверное, покажется это случайным? Конечно, всё в нашем мире происходит случайно и перманентно… Но, как говорят в народе, и на старуху найдется проруха, и на каждую «перманентную революцию» – свой Меркадер…


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