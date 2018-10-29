Как России подороже продать Льва Троцкого

Современный мир давно не ценит иерархию. Сейчас почти все умы заняли левые идеологии разной степени умеренности, либо – радикальности. Мало того, весь политический спектр по сути сместился влево. В результате нынешних социал-демократов некоторые считают правыми, а социалистов – центристами. Самым ярким примером проникновения левых идей в современное общество является опрос молодых американцев от 15 и до 30 лет. Согласно этому опросу молодёжь США предпочитает социализм капитализму (44% против 42%). И это в самой главной цитадели «свободного мира»!

Конечно, некоторые левые идеи могут быть полезны, как и сам принцип эгалитаризма в некоторых областях жизни. Но такие идеологии в цельном дистиллированном виде зачастую приводят к деструктивным изменениям и в конечном счёте приносят большое количество проблем. От уменьшения рождаемости до увеличения суицидов. Но мы попробуем посмотреть на эту проблему с другой стороны и побудем немного бихевиористами.

Это продуктивная позиция – зачем с чем-то бороться, если на этом можно заработать?



Глупо разбрасываться тем, что мы имеем. А имеем мы эти самые левые идеологии. В России в 1917 году случилась одна из первых социалистических революций. Более того, революция, самая значимая для истории XX века. В результате неё российское социал-демократическое движение пришло к власти. В этом движении в разное время состояли такие видные товарищи как Ленин, Троцкий, Плеханов. Этим деятелям до сих пор чуть ли не в полурелигиозном экстазе поклоняется огромное количество людей во всем мире. Им посвящены документальные фильмы, передачи, книги.

Троцкий крайне популярен в Латинской Америке и Франции. Ленин обладает общепланетарной популярностью. Плеханова ценят на университетских кафедрах Европы. Другие широкой публике менее известны, но среди левых интеллектуалов весьма и весьма котируются.

Плюсы этих людей не только в том, что они известны. Они были элитой социал-демократического движения. Сейчас же множество правительств Европы состоит как раз из разного рода левых партий или как минимум – выходцев оттуда.

Современное левое движение невозможно представить без феминизма. Сейчас это главный тренд. Популярность и влияние женского движения в некоторых сферах достигло апогея. Но у русских и здесь есть сильный бэкграунд. Самые яркие фурии левой идеологии – это первая женщина-министр и женщина-посол Александра Коллонтай, комиссар Балтфлота Лариса Рейснер, террористка Мария Спиридонова и даже супруга Ленина Надежда Крупская.



Можно также вспомнить о «новых левых». Обычно они отвергают марксистские теории. В этом случае у нашего народа есть представители и такой разновидности. Партия социалистов-революционеров (эсеры) была левой партией, но не являлась марксисткой. Что характерно, часть ее представителей после Октябрьской революции примкнула к белому движению.



В общем, в разных плоскостях левых идеологий у русских есть твёрдая почва, на которую можно опираться. Очевидно, что это можно как-то монетизировать и использовать в своих интересах. Для начала надо понимать, что в России до сих пор действует одна из самых старейших политических левых партий в мире – КПРФ. Сейчас коммунистическая партия переживает не лучшие времена и для возможности влиять на другие течения за рубежом ей потребуется решительная модернизация. Для начала можно избавиться от слова «коммунистическая». В современном мире это слово ведёт в андерграунд.

Логичнее переименовать КПРФ и взять старое название – РСДРП. Именно социал-демократическая партия была вхожа во все политические салоны Европы, и именно в этой партии состояли видные представители левой мысли России.



Естественно, нужно будет заменить состав партии на более молодой, который сможет энергично нести прогрессивные идеи во внешний мир. Нужны люди, отлично знающие английский, ибо на этом языке выходит вся литература и публицистика. Нужно также вернуть старые символы движения. Создание партии эсеров также стало бы логичным ходом.



Помимо политической власти, можно обратить внимание на медиа. Такие газеты, как «Искра», «Социалистический вестник», «Социал-демократ» просто сами говорят за себя. Естественно, они должны быть в электронном виде с грамотным дизайном, на английском языке.

Учитывая, что аудитория левых в Европе и США намного более платёжеспособная, чем в РФ, это может стать хорошим предприятием и обогатить тех, кто этим займётся. Но повторюсь, что идеи должны быть прогрессивными, социал-демократическими. Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет. Наше восприятие различных деятелей не должно путаться с восприятием их в остальном мире.

Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравится Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесёт влияние и прибыль.





Принести доход могут и комиксы про женщин-революционерок, Ютуб-каналы с левым уклоном, фильмы про тот период, да даже банальная продажа мерча (толстовок и футболок с рисунками). Кстати, на советской и революционной символике уже спекулируют мировые гиганты модной индустрии. Почему это не делают российские коммерсанты?Необходимо отойти от доктринерства. Это стоит понять и левым, и правым русским людям. Наши предки жестоко пострадали в XX веке. Пострадали, в том числе от того, что европейские страны активно помогали отечественным левым движениям деньгами и логистикой. Хорошо бы сейчас, когда все эти страны сами находятся под влиянием левой мысли, нанести обратный удар. И в любом случае это – отличный канал влияния для Москвы.