Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Взгляд
25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
Разделы

Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Главу кемеровского МЧС заподозрили в халатности и растрате
          США потребовали от России «прояснить роль» в крушении BoeingЯпония с сожалением поддержала решение Трампа по КНДРАмериканцы сравнили российский Су-57 с китайским J-20Чижов оценил «клип» с Юлией Скрипаль
          Австралия не исключила «окончания дипломатических отношений» с РоссиейПутин раскритиковал французского журналистаСША начали реализовывать угрозы в адрес Турции из-за С-400Российской инфраструктуре пожелали инвестиций на 2 трлн рублей
          Гурцкая поддержала идею повышения возраста совершеннолетияОбозначены главные угрозы оборонной политике СШАСтало известно об изменениях в руководстве «Роскосмоса» после назначения РогозинаУчастник «Евровидения» от Украины сравнил гастроли в России с «обидой мамы»

          Главная тема


          Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

          Глава Счетной палаты


          Кудрин придумал поэтическое сравнение для нового правительства

          ЗРС «Прометей»


          Разведка США узнала об установленном комплексом С-500 рекорде

          трагедия на украине


          Путин прокомментировал доклад о крушении Boeing в Донбассе

          шпионский скандал


          Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

          «смешит весь честной люд»


          Кадыров сравнил Порошенко с Тарапунькой и Штепселем

          береты цвета морской волны


          В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

          тайные операции


          Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

          армия и вооружение


          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          «наше послание: приготовьтесь»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Люди в чёрном – не полиция, а хорошо вооружённые группировки

          «гонимый алфавит»


          Егор Холмогоров: Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?


          Максим Ваганов

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

          Максим Ваганов
          публицист
          		 25 мая 2018, 09:50

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова сильно болела, сознание путалось. Он попытался привстать и осмотреться: холодный бетонный пол, в углу деревянные ящики с военной маркировкой. У дверей стоят двое.

          «Кто это? – пытался собрать мозаику в своей голове Стрелок. – Как я тут оказался?»

          Человек в сером капюшоне заметил лежащего на полу сталкера. 

          «Сидорович! – обратился неизвестный ко второму низкорослому мужику. – Этот очнулся!» 

          Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид Сидорович подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?»

          Фото: S.T.A.L.K.E.R., «GSC Game World»

          ***

          Что такое «Сталкер»? Спросив старую советскую интеллигенцию и эстетствующих 16-летних девушек, услышите: «Тарковский!» Но это мысли шестидесятников и красавиц с журфака.

          Девяносто процентов населения всего СНГ уверенно скажет, что это та самая игра про Чернобыль и Зону отчуждения. Да, вышедшая в 2007 году игра в жанрах выживания и шутера, она просто «порвала танцпол» игрового сообщества. «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» – так называлось сие творение, отнявшее сотни часов жизни всех школьников нулевых годов. 

          Если вы не знакомы с этой видеоигрой, то, скорее всего, полезете в Википедию, дабы хотя быть вкратце узнать, что это такое. Возможно, вы прочитаете оценки игровых журналов и блогеров. Оценки эти были не очень высоки – игра вышла забагованной и с нехилым дисбалансом. Но каков сеттинг! Именно он и поразил тысячи человек.

          Каждый, даже не на самом сильном компьютере, мог окунуться в историю своей страны, хоть действие игры и происходило в недалеком будущем. Чернобыль, Припять, Авария на ЧАЭС. А элементы РПГ и открытого мира давали возможность часами бродить по Зоне отчуждения и исследовать ее, будто она рядом, совсем рядом. Все-таки люди в СНГ очень любят нуклеарную тему. 

          Видя такой успех, компания-разработчик GSC Game World уже в следующем, 2008 году выпускает вторую часть игры – «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». Такой выстрел дуплетом только прибавил количество фанатов. 

          Ах да, фанаты... Если говорить про всех поклонников этой игры, мне кажется, я не уложусь в формат издания – уж слишком обширная тема. В этом отношении «Сталкер» отчасти уникальный феномен. Виртуальный продукт так широко вышел в офлайн, что, возможно, сохранял девственность многих подростков до приличных лет.

          По всей России, словно грибы, возникли десятки, а то и сотни клубов «сталкеров». Многие из них организовывались на базе страйкбольных клубов, а некоторые и на базе государственных ДОСААФ и прочих ВПО. Тысячи школьников, студентов, а также некоторое количество мужей постарше начали моделировать ситуации согласно сеттингу «Сталкера». Разыгрывались роли, делались специальные костюмы, разбивались на команды и «поехали!». Короче, люди развлекались как могли. Особо творческие представители пытались даже снимать фильмы (выглядело это очень плохо).

          Однако все эта беготня по лесопаркам по щиколотку в грязи нравилась не всем. Россия, а также некоторые бывшие ее части исторически сильны в работе пером. Вокруг «Сталкера» сложился целый бизнес не очень качественной литературы. В буквальном смысле были написаны тонны книг в рамках сеттинга этой игры.

          Каюсь, когда мне было не очень много лет и я учился в школе, сам прочитал несколько таких литературных произведений. Тогда мне они казались вполне хорошим чтивом (да-да, я знаю). 

          В 2009 году вышла третья часть игры: «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Уже тогда все ждали принципиально новую игру, в которой будет новый движок, новая физика, новые герои. Где будет единая бесшовная локация, наконец!

          Я сам помню сотни тем в сталкерских форумах, где фанаты фантазировали и спорили, что будет в новой серии, а что забудется и никогда не появится. Ожидания были подогреты в 2010 году, когда GSC Game World анонсировала «S.T.A.L.K.E.R. 2». Однако годы шли, новостей не было, разработку игры прекратили.

          И вот в мае нынешнего года, будто гром среди ясного неба, новость – «Сталкер» будет. 

          ***

          Разработавшая игру компания GSC Game World была основана в 1995 году в Киеве человеком по имени Сергей Григорович. В год основания ему исполнилось всего шестнадцать лет и за всю свою последующую деятельность Григорович (помимо игр серии «S.T.A.L.K.E.R.») выпустил такие не менее крутые вещи, как «Казаки» и «Venom».

          Да, многие скажут, что это яркий пример успешного бизнесмена в сфере IT, но нам интересно не это. Совсем не это.

          Интереснее сейчас то, что Григорович вполне типичный украинский националист. Он неоднократно сравнивал нашу богоспасаемую Родину с Третьим Рейхом, в Крыму у него оккупация, а на Юго-Востоке полноценная война с Путиным.

          Свои слова он, кстати, в отличие от таких персонажей, как Данила Поперечный, подтвердил делом. Например, когда Григоровича пригласили на IT-форум в Россию, то украинец четко обозначил свою позицию и отказался. В этом он вполне молодец. Да, враг, но не лицемер, а для современного мира, и уж тем более Украины, это редкость. 

          Но мы подходим к главным и очень интересным аспектам этой истории.

          С одной стороны, Григорович – украинский патриот и против России.

          Поэтому я почти уверен, что в его новой игре будет как-то затрагиваться война в Донбассе. Какой-нибудь ветеран АТО, у которого сломалась жизнь, поехал в Зону за удачей и т.д. и т.п. В этой Зоне, помимо мутантов, он будет гасить «сепаров».

          Возможно, Григорович даже сделает из группировки «Монолит» подобие российской армии. Если кто не знает, «Монолит» – это охранники Зоны, фанатичные бойцы, чья воля держится под контролем Выжигателя Мозгов. Тут прямо-таки сразу напрашивается аналогия с «Киселев-ТВ», который выжигает мозги россиянам, а те, в свою очередь, едут убивать светлоликих украинцев. 

          С другой стороны, Григорович – успешный бизнесмен.

          И он знает, что большая часть всех продаж его игр приходится на Россию и русских. И я полагаю, что он понимает, что русские не будут покупать игрулю, наполненную украинской пропагандой с героями АТО и прочими радостями маленькой европейской республики.

          Одно дело играть в американскую «Call of Duty», где русские часто тоже выступают в роли врагов. Но там evil russians – это что-то эфемерное. Словно художественное допущение. Да и русские там не такие уж и русские, а разговаривают как матерые горцы из южных республик (привет Battlefield 3).

          А вот возможность поиграть в украинский продукт, где русские хоть и пропущены через призму неадекватности украинской пропаганды, но при этом вполне себе похожи на наше народонаселение, совсем не несет в себе какого-то удовольствия. 

          Поэтому у Григоровича сейчас стоит интересный выбор: либо украинский романтизм и попытка донести «правду» до россиян, либо экономический реализм и увеличение объёмов своего кошелька. Что выберет наш герой, неизвестно. Но, в любом случае, в 2021 году мы это увидим.

          ***

          Дело, конечно, далеко не только в Григоровиче, а в самой Украине. 

          Сеттинг вселенной «S.T.A.L.K.E.R.» происходит в Зоне отчуждения. По ней бродят толпы бандитов, сталкеров, монстров и т.п. персонажей, а на каждом углу всех поджидают аномалии, попадание в которые несет неминуемую гибель.

          Конечно, каждому понятно, что это все фантастика и такого в реальной чернобыльской зоне отчуждения нет.

          С другой стороны, если вам не повезло и вы живете на Украине, то можете поехать в Зону отчуждения (зачеркнуто) зону АТО в какой-нибудь город, временно занятый ВСУ. Там вы встретите все тех же привычных героев игры «Сталкер».

          В АТО есть и свои бандиты-мародеры, есть и сталкеры наших дней, в виде волонтеров, ворующих деньги с пожертвований. Монстров заменяют пьяные офицеры, которые за свою не очень благородную жизнь присягу нарушили как минимум дважды (в 1991-м и в 2014-м). Фанатики «Монолита» в виде различных территориальных батальонов и ручных полков МВД а-ля «Азов», «Торнадо», «Айдар» и т.д.

          А аномалии... ну попробуйте сойти с дороги – ноги оторвет миной! Чем вам не аномалии?!

          И это ведь на дворе только 2018 год! Долгожданная игра выйдет, по словам Григоровича, только в 2021 году, и за эти 36 месяцев все может измениться до неузнаваемости, и притом не в самую лучшую сторону.

          С момента Майдана украинская экономика уменьшилась чуть ли не в два раза. Уровень жизни просел еще сильнее. После развала СССР население уменьшилось почти на 10 млн человек.

          Позитивной динамики нет, надежд нет, денег нет, и ничего этого не предвидится. За следующие три года количество нищих, голодных увеличится. Наложившись на огромное количество ветеранов АТО, у которых посттравматический синдром, депрессия, алкоголизм и полная ненужность обществу, это вызовет небывалый разгул бандитизма. 

          Может быть, у Григоровича получится не просто развлекательный продукт.

          У «S.T.A.L.K.E.R. 2» есть реальная возможность стать культовой игрой для поколения Z и миллениалов. Эта игра может быть настоящей психологической разгрузкой для миллионов украинцев.

          Вероятность того, что Зона отчуждения в «Сталкере» будет привлекательнее повседневной украинской реальности, велика.

          Все-таки игра – это фантастика, где возможны чудесные вещи, где в аномалиях можно найти артефакт, который может тебя вылечить, улучшить память, помочь стать богатым.

          Зона отчуждения, собственно, и тянула к себе огромное количество людей потому, что там возможно что-то поменять и, в первую очередь, поменять свою жизнь. На Украине же поменять ничего нельзя. Перспектив там тоже нет никаких. И не притягивает она к себе никого, кроме совсем потерявших рассудок московских троцкистов.

          А все потому, что чудес не бывает.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          Егор Холмогоров, Публицист
          Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
          Обсуждение: 78 комментариев

          400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

          Антон Любич, экономист
          23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
          Обсуждение: 24 комментария

          Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

          Андрей Бабицкий, журналист
          У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
          Обсуждение: 96 комментариев

          Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
          Обсуждение: 161 комментарий

          Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

          Дмитрий Самойлов, театровед
          Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Все умрут, а Скрипаль останется

          Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............