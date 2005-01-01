Официально анонсирована игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 находится в разработке, релиз запланирован на 2021 год, сообщил гендиректор студии GSC_Game World Сергей Григорович.

«Я официально заявляю: GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», – написал Григорович в Facebook.

В записи он также оставил ссылку на сайт проекта, где указано, что игра выйдет в 2021 году.

Такое же сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», разработкой которой также занималась студия GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. является серией игр, основанной на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского «Сталкер».

Последняя игра серии – «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» – вышла в октябре 2009 года. В 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии; тогда предполагалось, что новая игра выйдет в 2012 году, однако в 2011 году разработку остановили.