Что общего у христианства и феминизма

Взгляд
10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
Разделы

Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анатолий Чубайс, идеолог либеральных реформ 1990-х годов, выступил с новым весьма противоречивым заявлением. Бурное обсуждение вызвали его слова о том, что россияне «ни разу так и не сказали спасибо бизнесу за отстроенную страну». Насколько справедливы эти упреки и должно ли общество действительно сказать спасибо Чубайсу и его соратникам? Подробности...
Перейти а раздел…

«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
Перейти а раздел…

Как феминистки калечат русский язык

На фото, если верить современным феминисткам - солдатка. Хотя на самом деле это слово означает в русском языке жену или вдову солдатаФото: Сергей Коньков/ТАСС
«Едва ли самой женщине-медику будет приятно услышать в свой адрес «врачиха», она скорее предпочтет «врач», – рассказал газете ВЗГЛЯД известный лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз. По его словам, широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Киев строит «поместную церковь» методами большевиков

На фото – священники Украинской православной церкви, вызванные на допрос в СБУФото: rivne.church.ua
Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 18 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны подтвердило перелет российских бомбардировщиков в Венесуэлу
          Россия заявила об отсутствии препятствий для реализации «Северного потока – 2»В Осло вручили Нобелевскую премию мираСуд отказался отпустить Льва Пономарева на прощание с АлексеевойРоссийский самолет-разведчик научился находить принципиально новые летательные аппараты
          Мэй прокомментировала отмену голосования по BrexitЛавров оценил масштабы русофобии на УкраинеКремль подтвердил позицию Путина по переносу столицы ДФО во ВладивостокНазвана очередная проблема американского истребителя F-35
          Кремль прокомментировал разрыв Киевом договора о дружбе с РоссиейГосдеп призвал все стороны выйти из «Северного потока – 2»В базу данных «Миротворца» начали включать священников канонической УПЦЕфремов устроил скандал в московской больнице

          Главная тема


          Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

          дальняя авиация


          США заявили о «провокационном» перелете Ту-160 из России в Венесуэлу

          Раскол православия


          Глава Киевского патриархата поставил ультиматум Константинополю

          ваши деньги


          Роструд объяснил, когда работнику обязаны выплатить премию

          Видео

          контрольный лист


          Раскрыто содержание найденных на украинских кораблях документов

          парижский «Антимайдан»


          «Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?


          Максим Ваганов

          Что общего у христианства и феминизма

          Максим Ваганов
          публицист
          		 10 декабря 2018, 19:35

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Принято считать, что феминистки выступают за уничтожение патриархальной семьи, да и семьи вообще, по большому счету. А еще идут против религиозной морали. Главными их противниками в этом деле являются традиционалисты. Однако так ли это? Ответ вроде бы очевиден. Но не все так просто. Особенно когда выясняется, что по многим ключевым позициям феминистки и традиционалисты схожи. Попробуем разобраться.

          То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. То есть класс городских буржуа. Тоже касается и слепого следования религиозной морали.

          Начнем с ролей в семье. До промышленной революции все население, кроме высших слоев, жило крайне бедно. Причем жили бедно во всех странах и во все времена. Если сравнить уровень жизни египетского крестьянина времен Рамзеса II Победителя, английского землепашца времен Эдуарда I Длинноногого и их русского «коллеги» при Иване IV Грозном, то мы увидим, что этот уровень был примерно одинаковым – возле голодной смерти.

          И это никакой не заговор элит. До промышленной революции все люди жили в так называемой мальтузианской ловушке. Если вкратце: рост населения почти невозможен из-за низкой эффективности труда. А если же население вдруг увеличивалось, то оно уничтожалось голодом, войнами или другими катастрофами (отсюда второе название – «мальтузианская катастрофа»). Из-за этого отец никак не мог содержать семью в одиночку. Эффективность его труда была так низка, что едва хватало только на себя. Поэтому в крестьянских семьях работали и женщины, и дети, и часто старики. Когда старый человек не мог уже работать, то его пытались извести, чтобы быстрее умер и не расходовал еду.

          Что характерно, когда промышленная революция произошла в Великобритании, а потом распространилась по другим европейским странам (в том числе России), население Старого Света начало расти невероятными темпами (это и индустрия в итоге позволили европейцам покорить весь мир). Эффективность труда резко повысилась. И именно тогда появились буржуа и пресловутый средний класс – третье сословие. Появился феномен, невиданный ранее в человеческой истории, когда один мужчина мог своим трудом обеспечить всю семью из многих человек.

          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

          Собственно, то, что понимают под «традиционными ролями в семье», не является традицией. Это феномен, которому порядка 300 лет. И который, кстати, даже сейчас существует не во всем мире.

          Теперь о религиозной морали. Жесткое следование религиозным нормам у высших и низших слоев тоже редкое явление, и касается оно в основном того же среднего класса. Низшие слои вообще всегда имели свободные нравы. Тут можно вспомнить записки русских аристократов о том, что заняться любовью с крестьянкой было крайне просто, ведь для нее случайный секс не был чем-то страшным. То же касается и других стран. Если пуританские немки из среднего класса бегали от мужских взглядов гренадеров, как от чумы, то немецкие крестьянки вольготно общались с военными. У низших классов свое понимание жизни.

          У аристократии еще веселее. Для знати религия вообще редко имела какое-то содержательное значение. Это было что-то типа флага или системы «свой – чужой». Генриху IV приписывают фразу: «Париж стоит мессы». Он произнес ее, когда принял решение второй раз поменять религию, чтобы получить возможность стать королем Франции.

          Россию это тоже не обошло стороной. Величайшая императрица нашей страны Екатерина II без колебаний приняла православие, когда в этом возникла практическая карьерная необходимость – выйти замуж за Петра III. Точно так же принимали православие сотни других аристократов из разных стран, поступавших на русскую службу.

          Насчет ролей в семье у высшей аристократии тоже не все так просто. Знать не воспринимала детей, как подарок господа. Аристократы придерживались весьма рационального взгляда. Дети нужны для одного – наследования. Поэтому зачастую зачатие и рождение ребенка у высшего класса выглядели механически. Это был только инструмент для династических альянсов.

          Если говорить о роли женщины, то перечисление великих аристократок, сыгравших гигантскую роль в политике, займет много времени. Скажу лишь, что в честь одной фемины назвали целую эпоху – викторианство. Вот и выходит, что «традиционализм» – это продукт нового времени, родившийся в буржуазной среде. Только там эти ценности воспринимали серьезно. Феминистки борются не против тысячелетнего угнетения, а против почти такой же новой идеологии, как и сам феминизм.

          Забавно вот еще что: современные борцы за права женщин активно продвигают, по сути, идеи целибата. Значительная часть активисток считает, что девушки, которые рано вступают в интимную связь, являются морально разложившимися и предают идеи феминизма. Такая риторика очень схожа с риторикой крайне религиозных людей. Достаточно заменить понятие «Бог», «вера» на «феминизм» или «права женщин».

          Помимо этого, феминистки выступают против легализации проституции. И здесь они тоже сходятся с пуританами. Различие только в том, что феминистки хотят сажать мужчин-клиентов, а пуритане – женщин-проституток. Но итог один.

          Феминистки даже копируют свой сленг с христианских монастырей. Например, друг друга они называют сестрами. Также активистки женских движений имеют свое представление о «первородном грехе». По мнению самых радикальных из них, мужчины с самого рождения «виновны и являются насильниками». Точно так же, как с точки зрения ортодоксальной христианской морали все люди с самого рождения грешны.

          Откуда такие сходства между, на первый взгляд, противоположными идеями?

          Дело в том, что самые крайние взгляды гораздо ближе друг другу, чем к взглядам условного центра. Это можно легко объяснить известной «теорией подковы». Представим себе отрезок с точкой посередине. Это точка и есть центристский, взвешенный взгляд. От нее в разные стороны уходят полярные мнения. Чем дальше, тем радикальнее. Теперь мысленно возьмем этот отрезок и согнем в подкову. В таком случае левый и правый края окажутся друг к другу намного ближе, чем к центральной части.

          Между радикальной религиозностью и радикальным феминизмом гораздо больше общего, чем кажется. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

          Эдуард Биров, журналист
          Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Народ с открытыми настежь дверями

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

          Почему с Трампом бесполезно разговаривать

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Иногда и у меня срывает крышу

          Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
          Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
          Обсуждение: 33 комментария

          Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          После охоты на порно идет охота на инакомыслие

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

          Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
          Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

          Кто стоит за «недорепрессиями»

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............