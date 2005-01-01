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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

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Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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          Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

          Максим Ваганов
          публицист
          		 25 июня 2018, 17:29

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          «В десятках российских городов подростки вышли на акции памяти застреленного рэпера XXXTentacion. В Москве и Красноярске к организаторам возникли вопросы у полицейских», – сообщает нам издание TJournal.

          Неискушенного обывателя это удивляет куда больше, чем то, что в самих США, в Лос-Анджелесе, траурная церемония плавно переросла в беспорядки.

          18 июня в США в городе Майами был убит, возможно, один из самых ярких и неоднозначных рэперов нового поколения – Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion.

          Фото: Matias J. Ocner/Zuma/ТАСС

          Этот молодой парень (на момент смерти ему было 20 лет) взорвал в 2016 году весь мир своим синглом "Look at me" (хотя трек и был записан в 2015-м). Почему его трек так «зашел» публике? Ведь хип-хоп сцена сейчас очень тесное место, и залезть в нее очень трудно. Скорее всего, дело не в треке, а в стиле жизни Онфроя.

          Рэп и его производные уже давно стали мейнстримом, хоть и зарождались как андеграундная музыка в среде негритянских социальных низов и прочих американских зэка. Из-за популярности этой музыки основу составляют различные прилизанные исполнители из хороших семей, где богатый папа может дать денег и на запись альбома, и на съемки клипа.

          Онфрой другой. И хотя ему на момент выхода главного трека было 18 лет, Тентасьон «старый». Вернее, его музыка. И даже не совсем старый, нет. Скорее это обновленная старина.

          В его строчках и в его стиле жизни снова видна романтика гетто, нелегкая жизнь черного в США, тюрьма, полиция и так далее. Слова Онфрой подтверждал делом – в свои 19 лет он уже имел две ходки и хорошо был знаком с пенитенциарной системой Штатов.

          Летом 2017 года вышел дебютный альбом Онфроя «17», который занял второе место в американском чарте Billboard 200 – бешеная популярность! Почему так?

          Две причины: во-первых, людям всегда приятнее наблюдать (правда, лучше издалека) за творцом, чье искусство и жизнь хотя бы немного совпадают. Когда ты поешь про тюрьмы, наркотики и грабежи, то логично перед этим отсидеть, побарыжить наркотой и совершить минимум одно разбойное нападение, иначе люди будут чувствовать фальшь.

          Во-вторых, в США усиливается межрасовое противостояние. Тут и убийства черных полицией, «расист» Трамп, движение альт-райт, Шарлоттсвилль, Black Lives Matters и далее по списку, в котором нашлось место и музыке Тентасьона – черного парня со специфическим жизненным опытом.

          Онфрой это понимал, потому в том же 2017 году, но уже осенью, вышел клип вроде как на его первый сингл "Look at me". Сначала видео и правда сопровождал этот трек, однако он прерывался. Во второй части видео Онфрой читал уже совершенно другие стихи, а сюжет видео менялся с бунтарского экшена на какой-то триллер+ужасы, апогеем которого стала экзекуция белого ребенка.

          Зачем он повесил белого мальчика? Многие тут увидели банальный расизм в стиле «убивай белых дьяволов». Сам же Онфрой потом сказал, что таким образом хотел добиться максимального эмоционального отклика. Мол, когда белого вешают, то это всегда выглядит более жестко.

          Возможно, Тентасьон и врал. Все-таки это человек с очень тяжелым характером, очень агрессивный черный парень из бедного района. А все эти объяснения уже так... чтобы в суд не подали, короче.

          Но для объективности стоит сказать, что Онфрой постоянно критиковал черных и их активистов. Тех же BLM, которые скатывались уже в откровенный расизм против белых. «Черный ты или белый... это неважно. Главное, что мы должны быть все равны!» – так говорил этот юноша.

          «Если я пойду совершу преступление и меня арестуют, а я начну говорить, что меня арестовали за то, что я черный, то это использование привилегий... Не важно, какой ты расы, мы все должны быть равны, и белые, и черные», – заявил XXXTentacion в интервью для ELEVATOR.

          И вот 18 июня. Онфрой убит в городе Майами. Убит таким же, как он, черным парнем. Есть в этом какая-то злая ирония.

          Я не следил за новостями по поводу Тентасьона и не знаю, сравнили ли его уже с такими легендами черного рэпа, как 2Pac или Notorious B.I.G, или нет. В чем-то ведь они все и правда похожи. Конечно, Бигги (мой любимый рэпер) с Тупаком и другими уже мертвыми, но не такими известными рэперами 90-х были жестче.

          И окружение там не прилизанные «паркетные» рэперы, а отмороженные убийцы и насильники. Но все же Онфрой похож, похож... А то, что не такой жесткий... Ну так с 90-х нравы поменялись не только у нас.

          Помимо Онфроя 18 июня был убит еще один рэпер нового поколения, который, однако, был не так популярен. Звали этого музыканта Трэвон Фрэнк Смарт, псевдоним – Джимми Уопо. Он был расстрелян в своем автомобиле.

          Если бы Уопо убили не в один день со звездой, то новость просто осталась бы заурядным пунктом американской криминальной хроники. Никто бы не заметил ее, ведь сейчас рэперы в США умирают регулярно.

          И дело не в том, что рэп стал снова опасен, нет. Просто на черных низах все пронизано им, каждый третий читал или читает, каждый пятый, наверное, имеет парочку своих треков.

          Америка, которая становится все более коричневой, 18 июня потеряла очередной талант. Убил этот талант не белый полицейский и не расист с Юга. Убил его негр. И это очень опасно. Конечно, в США найдутся еще таланты, ибо это великая страна.

          Но черных становится все больше, и создается реальная опасность, что рэперов будет становиться все меньше и меньше. Чем больше рэперов, тем меньше рэперов.

          Но почему нас волнует эта тема? Почему отечественные мейнстримные СМИ сообщают своим читателям о том, что «В США убит второй за сутки», а российские подростки проводят траурные мероприятия?

          Может быть, потому, что аналогичные процессы в музыке и культуре в целом были и есть и на нашей богоспасаемой Родине.

          Самые лучшие и крупные исполнители блатной музыки (барды, шансонье) ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак.

          Правда, вместо битов у них гитара и французская песня в основе. Россия все-таки европейская страна, как ни крути.

          Даже некий ренессанс АУЕ-движения в регионах и увеличение интереса к бардам-блатнякам в чем-то похожи на новый виток хардкор-рэпа про нелегкую жизнь в США. Единственное отличие в том, что русского блатняка больше нет. Все основные лица уже мертвы либо доживают свой век, а новая волна не появилась. И очень может быть, что это огромный минус и камень в наш огород.

          Все-таки, имей мы сейчас новую волну музыкантов этого жанра, возможно, через музыку и стихи барды доносили бы до масс трудные будни на российских зонах, пытки в СИЗО и прочие социальные язвы. Но такого нет... Интересно почему?

          Соловьи свое споют и прыгнут в ночь.

          Фотографию мою увидит дочь.

          Радуги цветных семь дуг Господь послал,

          А вчера мой лучший друг под пули встал.

          (С. Наговицын, «Озоновый слой»)


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