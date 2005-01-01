В США убит второй за сутки рэпер

В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) застрелен рэпер Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел накануне, 18 мая, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой неизвестные открыли огонь по Смарту и его спутнику.

Мужчины были госпитализированы; позже менеджер исполнителя сообщил в Facebook, что Смарт скончался от полученных ранений.

Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.

В настоящее время полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Он записал дебютный альбом «Woponese» в 2016 году.

Также в понедельник в США был убит 20-летний популярный рэпер XXXTentacion.